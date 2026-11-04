Pujols se entrevistará para ser mánager de los Astros de Houston, dice fuente de AP

Albert Pujols se entrevistará para ser el próximo mánager de los Astros de Houston, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la programación el miércoles.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque los Astros no habían divulgado públicamente su lista de candidatos.

La persona indicó que el tres veces Jugador Más Valioso (MVP) y dos veces campeón de la Serie Mundial será entrevistado más adelante esta semana. Según la fuente, el exreceptor de los Astros y actual coach de banca de los Yankees de Nueva York, Brad Ausmus, también es candidato al puesto.

El equipo busca un reemplazo para Joe Espada, cuyo contrato no fue renovado después de que Houston terminó 81-81 en la temporada regular para ganar el Oeste de la Liga Americana, pero fue barrido por los Medias Blancas de Chicago en la Serie de Comodines.

El plan de Houston de entrevistar a Pujols llega días después de que el equipo contrató al exejecutivo de los Cardenales de San Luis, Randy Flores, como gerente general. Flores se desempeñaba como subgerente general de adquisiciones amateur y profesionales de San Luis. Se incorporó a la oficina principal de los Cardinals como director de cazatalentos en 2015 y pasó ocho temporadas (2019-26) como subgerente general del club.

Pujols, de 46 años, quien se retiró al final de la temporada 2022 tras 22 campañas en las Grandes Ligas, se entrevistó la temporada baja pasada para ser mánager de los Angelinos de Los Ángeles y los Padres de San Diego.

Fue contratado en 2023 como asistente especial de los Angelinos como parte de un contrato personal de servicios por 10 años. Pujols también dirigió a la República Dominicana hasta un tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

Pujols pasó 12 temporadas con los Cardenales y durante mucho tiempo fue un némesis de los Astros. Conectó quizá el jonrón más famoso en la historia del estadio de ellos cuando disparó un cuadrangular de tres carreras con dos outs en la novena entrada para impulsar a San Luis a una victoria de 5-4 en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2005. Los Astros luego ganaron el Juego 6 y avanzaron a su primera Serie Mundial.

Pujols dejó a los Cardenales después de la temporada 2012, cuando firmó un contrato de 240 millones de dólares por 10 años con los Angelinos, quienes lo dejaron en libertad en 2021 y pasó el resto de esa temporada con los Dodgers antes de disputar su última campaña de regreso con los Cardenales.

Es 11 veces All-Star y seis veces ganador del premio Bate de Plata; lideró la liga en jonrones en dos ocasiones y ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 2003.

Terminó su carrera con 703 cuadrangulares, 2.218 carreras impulsadas y 3.384 hits, cifra que ocupa el décimo lugar.

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