Micah Parsons vuelve a practicar con los Packers de cara a su debut en la temporada 2026

Volver tras una rotura del ligamento cruzado anterior ya ha puesto a prueba la paciencia de Micah Parsons, de Green Bay, de diversas maneras.

Esos desafíos solo se volverán más difíciles ahora que Parsons se acerca a regresar y se da cuenta de que puede tomarle algo de tiempo recuperar su forma de All-Pro. El estelar defensivo participó en ejercicios individuales en la práctica del miércoles en el paso más reciente de su regreso, mientras se prepara para jugar por primera vez desde su lesión del 14 de diciembre.

“Mi condición física ahora mismo es probablemente la peor de mi carrera”, dijo Parsons. “Esa es la realidad. ¿Voy a salir ahí y jugar 50, 60 jugadas como lo estaba haciendo antes? Absolutamente no. Simplemente no es realista. Mi cuerpo no está ahí todavía. No creo que mi rodilla esté hecha para eso todavía. No pasé por el campamento de entrenamiento.

“Entonces, ¿voy a ser el Micah All-Pro, la persona que fui alguna vez este año? Probablemente no hasta más adelante, después de pasar por todas mis fases y cosas así, pero creo que lo que la gente verá es que van a ver: ‘Este tipo está listo para jugar fútbol americano y va a jugar duro y va a ayudar a impulsar a esta defensa, que ya está haciendo un gran trabajo’. Creo que ese tipo de cosas no las van a cuestionar”.

El regreso de Parsons a las prácticas significa que los Packers ahora tienen 21 días antes de que necesiten activarlo de la lista de físicamente incapaz de desempeñarse. Eso lo pondría justo en línea para hacer su debut de temporada el 25 de noviembre cuando los Packers visiten a los Rams de Los Ángeles, aunque el cazamariscales no está fijando ningún calendario respecto a su posible fecha de regreso.

“No voy a señalar un día para decepcionar a nadie ni generar expectativas en la gente que no pueda cumplir”, dijo Parsons. “Tengo que encadenar 20 días, y ojalá en ese día 21 me sienta increíble”.

El regreso de Parsons a las prácticas dio un gran impulso de moral a los Packers (5-3) mientras se preparaban para el partido del domingo como visitantes ante los Patriots de Nueva Inglaterra (5-3).

“Sabemos que probablemente serán un par de semanas para que vuelva a agarrar ritmo, pero solo tenerlo de vuelta ahí afuera en el campo de práctica, saber que regresará pronto, es genial”, dijo el quarterback Jordan Love.

Parsons sumó 12 1/2 capturas en 13 partidos con los Packers la temporada pasada antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una derrota del 14 de diciembre en Denver. Los Packers adquirieron a Parsons procedente de los Cowboys de Dallas justo antes del inicio de la temporada 2025 y le firmaron un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados.

El valor de Parsons para los Packers queda claro por la manera en que rindieron con y sin él el año pasado. Los Packers tenían marca de 9-3-1 y estaban arriba ante los Broncos cuando se lesionó. Luego perdieron ese partido y no volverían a ganar en el resto de la temporada.

La defensa de Green Bay ha rendido bastante bien sin Parsons este año. Los Packers están permitiendo 4,7 yardas por jugada para ubicarse terceros en la NFL. Promedian 2,8 capturas por partido, lo que los tiene empatados en el séptimo lugar.

Esa defensa debería ser aún más peligrosa una vez que recupere a su principal creador de jugadas. Ha sido un largo camino de regreso para Parsons, quien atribuyó al director de medicina deportiva /entrenador atlético principal de los Packers, Nate Weir, el haberlo guiado durante su recuperación.

“Cuando necesité una figura paterna, fue un padre”, dijo Parsons. “Cuando necesité un amigo, fue un amigo. Cuando necesité un entrenador, fue un entrenador. Se adaptó. Creció”.

Parsons sabe que él también va a tener que adaptarse una vez que vuelva al campo e intente sacudirse el óxido.

“Creo que verán destellos del Micah All-Pro cuando me toque cazar al pasador, y habrá momentos en los que van a decir: ‘Caray, ¿qué estaba haciendo Micah?’”, dijo Parsons. “Habrá momentos en los que yo también me cuestione. Como, ¿qué estaba haciendo ahí? No me avergüenzo de eso. No tengo miedo de ver el fracaso porque acabo de volver de una lesión de 11 meses”.

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