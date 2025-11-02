Puesto del entrenador Stefano Pioli en riesgo tras derrota de la Fiorentina ante el Lecce

La crisis de la Fiorentina se profundizó con una derrota el domingo 1-0 en casa ante el Lecce en la Serie A, que dejó a la Viola sin victorias en diez jornadas y puso en riesgo el puesto del entrenador Stefano Pioli.

Medon Berisha anotó de volea a mitad del primer tiempo para el Lecce después de que el centrocampista de la Fiorentina, Cher Ndour, perdiera el control cerca del centro del campo.

El VAR anuló una oportunidad de penal para la Fiorentina en la segunda mitad.

Pioli fue contratado cuando el anterior entrenador de la Fiorentina, Raffaele Palladino, dejó inesperadamente el club tras guiarlo al sexto lugar la temporada pasada.

La Fiorentina ha tenido un buen desempeño en Europa recientemente, terminando como subcampeón en finales consecutivas de la Conference League antes de llegar a las semifinales de la competición continental de tercer nivel la temporada pasada.

En dos partidos de la Conference League esta temporada, la Fiorentina encabeza la tabla. La Viola visitará el jueves al Mainz.

Pioli llevó al AC Milan al título de la Serie A en 2022 y luego dirigió a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr en Arabia Saudí antes de unirse a la Fiorentina.

La Fiorentina se mantiene penúltima, un punto por encima del Genoa. El Lecce subió al 15mo lugar.

El sábado, la Fiorentina anunció que había rescindido el contrato del director deportivo Daniele Prade de mutuo acuerdo. Ahora, Pioli podría ser el próximo en salir.

Autogol para el Inter

Anteriormente, el Inter de Milán se colocó a un punto del Napoli, líder de la Serie A, con una victoria por 2-1 en el Hellas Verona que se decidió con un autogol en tiempo de descuento.

Piotr Zielinski adelantó al Inter temprano cuando el equipo ejecutó una jugada de estrategia desde un tiro de esquina. Giovane igualó para el Verona antes del descanso.

Luego, la presencia de Pio Esposito llevó a un cabezazo involuntario en su propia portería de Martin Frese tres minutos después del tiempo añadido.

Además, Torino y Pisa empataron 2-1.

Más tarde, la Roma tiene la oportunidad de tomar la cima con una victoria ante el AC Milan.

