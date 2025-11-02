Momentos clave de la emocionante victoria de los Dodgers en el Juego siete de la Serie Mundial

Jonrones tardíos de Miguel Rojas y Will Smith impulsaron la victoria 5-4 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Azulejos de Toronto en 11 entradas el sábado por la noche, en uno de los juegos siete más salvajes en la historia de la Serie Mundial.

Los Ángeles superaron déficits de 3-0 y 4-2 y escapó de una situación con bases llenas en la novena para convertirse en el primer campeón en años consecutivos desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres seguidos de 1998 al 2000.

Aquí están los momentos más destacados del épico Juego 7:

Bo Bichette saca a Shohei Ohtani del montículo

Los Azulejos tomaron una ventaja temprana de 3-0 cuando Bichette conectó contra Ohtani su primer jonrón desde el dos de septiembre, unos días antes de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera hasta la Serie Mundial y que aún lo afectaba.

Ohtani estaba lanzando con tres días de descanso, y aunque alcanzó las 100,9 mph con su recta, su control era inestable y pareció quedarse sin energía en la tercera entrada. Después de fildear el toque de sacrificio de Nathan Lukes, tuvo un lanzamiento descontrolado al dominicano Vladimir Guerrero Jr. y permitió el jonrón de Bichette en el siguiente lanzamiento, su 51mo y último de la noche.

Los bancos se vacían tras golpe a Giménez

Ambos bancos y bullpens se vaciaron después de que el zurdo de los Dodgers, Justin Wrobleski, golpeó al venezolano Andrés Giménez en la mano derecha con un lanzamiento en la cuarta entrada. Wrobleski ya había lanzado dos rectas altas y adentro a Giménez con su primer y cuarto lanzamiento antes de golpearlo con una recta de 96,4 mph con un out.

Después de que los jugadores regresaron a sus bancos y bullpens, los umpires se reunieron brevemente antes de que el jefe de equipo, Mark Wegner, emitiera una advertencia a ambos equipos. El juego se reanudó después de una pausa de cuatro minutos entre lanzamientos.

Miguel Rojas se convierte en un héroe de postemporada

Max Muncy recortó la ventaja de Toronto a 4-3 con un jonrón solitario en la octava, y que garantizó que Ohtani bateara en la novena. Pero después de todo la superestrella no terminó siendo el héroe.

El venezolano conectó el primer jonrón del empate en la novena entrada o más allá en un juego siete de la Serie Mundial, según Stats Perform. Su batazo con un out contra Jeff Hoffman fue apenas su segundo cuadrangular desde el receso del Juego de Estrellas y su segundo en 20 juegos de postemporada en su carrera.

Los Dodgers escapan por poco en la parte baja de la novena

Blake Snell permitió que dos corredores de Toronto se embasaran, lo que llevó al manager de los Dodgers, Dave Roberts, a traer a Yoshinobu Yamamoto un día después de sus 96 lanzamientos en la victoria en el sexto encuentro. Yamamoto golpeó al mexicano Alejandro Kirk con un lanzamiento y que llenó las bases antes de que los Dodgers escaparan con dos jugadas defensivas caóticas.

Con el cuadro adelantado para prevenir la carrera ganadora, Rojas fildeó el rodado de Daulton Varsho hacia la segunda base y casi se cae. Se recompuso y lanzó a home, pero el tiro brevemente sacó a Smith del plato. El dedo del pie de Smith apenas se reconectó con el plato a tiempo para lograr el out forzado, una decisión confirmada tras revisar el video.

Luego, el jardinero central cubano Andy Pages, quien acababa de ser insertado desde el banco para proporcionar mejor defensa, colisionó con el jardinero izquierdo puertorriqueño Kiké Hernández mientras atrapaba el largo elevado de Ernie Clement en la pista de advertencia. Pages se aferró para el último out de la entrada a pesar de derribar a Hernández.

Azulejos dejan a tres corredores embasados en la décima

Los Ángeles llenó las bases con un out en la décima entrada, pero el dominicano Seranthony Domínguez consiguió dos outs rápidos para escapar. Giménez sacó a Mookie Betts en el plato en el rodado de Pages al campocorto, luego Guerrero fildeó el rodado de Hernández a primera y lanzó a Domínguez cubriendo la base en una jugada cerrada.

Will Smith histórico

Smith estableció el récord de más entradas como cátcher en una sola Serie Mundial con 74, y ayudó a asegurar que no tendría que atrapar una 75ma con su jonrón solitario en el undécimo episodio.

Smith conectó un slider de 2-0 de Shane Bieber al bullpen de los Azulejos en el jardín izquierdo, dando a los Dodgers su primera ventaja de la noche. Fue el primer jonrón en entradas extra en un Juego siete de la Serie Mundial.

Yamamoto lo cierra

Guerrero conectó un doble contra Yamamoto al comenzar la parte baja de la 11ma y avanzó a tercera con el toque de sacrificio de Isiah Kiner-Falefa. Toronto puso la potencial carrera ganadora en base cuando Addison Barger recibió una base por bolas.

Yamamoto luego indujo un doble play de Kirk, asegurando el segundo título consecutivo de los Dodgers y su MVP de la Serie Mundial.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes