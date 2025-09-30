Publicación en redes sociales de A.J. Brown genera preocupación pese al 4-0 de Eagles

A.J. Brown no está del todo listo para irse, al menos no de Filadelfia, a pesar de sus publicaciones crípticas en las redes sociales después de que el ataque aéreo de los Eagles estuviera ausente en otra victoria más.

Solo pregúntale a su entrenador.

“No cuestiono nada sobre su deseo de jugar un gran fútbol americano, su deseo de ser un buen compañero de equipo, su deseo de estar aquí”, dijo Nick Sirianni el lunes.

Quizás, pero Brown dejó clara su insatisfacción después de que el receptor de cinco temporadas con más de 1.000 yardas fuera limitado a dos recepciones para siete yardas mientras los Eagles vencían a Tampa Bay el domingo para mejorar su marca a 4-0. Solo tuvo cinco recepciones para 27 yardas en la revancha del Super Bowl contra Kansas City y apenas una atrapada — en el único envío que fue en su dirección en el juego— para ocho yardas en el partido inaugural de la temporada contra Dallas.

Todo esto para un jugador al que los Eagles firmaron con una extensión de contrato de tres años que incluía 84 millones de dólares garantizados antes de la temporada pasada.

Brown ha estado molesto por su producción —o más bien, la falta de ella— esta temporada y no ha sido tímido al expresar su necesidad de un papel más importante en la ofensiva.

Bueno, tal vez no siempre expresándolo. ¿Qué tal publicándolo?

Brown no habló con los reporteros después del juego, pero se tomó el tiempo para publicar estas líneas en las redes sociales: “Si no eres bienvenido, no te escuchan, retírate en silencio. No hagas una escena. Encoje los hombros y sigue tu camino”.

No, no era un pasaje de “Excelencia Interior”, el libro que se sabe que lee en la banca durante los juegos. Más bien, Brown citó un versículo de la Biblia.

Eso fue suficiente para despertar el interés de Sirianni el lunes y llevar al entrenador a comunicarse con Brown.

¿Todo bien?

“Obviamente hablé con él", dijo Sirianni. “Alguien con quien hablo a diario. Trato de comunicarme con todos nuestros muchachos a diario. No entraré en ninguna conversación privada que tengamos con ningún jugador sobre ningún tema. Esa es una relación sagrada entre el entrenador en jefe y los jugadores. Siempre mantendremos eso en privado, pero siempre en constante comunicación con todos estos muchachos”.

Brown y DeVonta Smith tuvieron cuatro recepciones combinadas para 36 yardas contra Tampa Bay. Son solo dos engranajes de la ofensiva que han visto disminuir sus números bajo el coordinador de primer año Kevin Patullo.

Saquon Barkley, un corredor de 2.005 yardas la temporada pasada, no ha logrado superar las 100 yardas en ninguno de los primeros cuatro juegos y fue limitado a 43 contra Tampa Bay. Tiene 237 yardas por tierra y está promediando 3,1 yardas por acarreo.

Promedió 2,6 yardas la semana pasada contra los Rams y 2,3 yardas el domingo. Barkley tuvo 435 yardas por tierra y promedió seis yardas por acarreo en los primeros cuatro juegos de la temporada pasada. Solo una vez fue limitado a menos de 50 yardas en un juego la campaña anterior.

Sí, la línea ofensiva está golpeada y los equipos están preparados para apilar la caja contra él, y también han aprendido algunas formas de frenarlo mientras revisan un año de videos.

Los Eagles no completaron un pase en la segunda mitad contra Tampa Bay, el primer equipo desde los Raiders en Navidad de 2023 contra los Chiefs en ganar un juego con un cero en esa categoría. Los ocho intentos de pase de Filadelfia sin uno completo fueron la segunda cantidad más alta en una segunda mitad en la NFL desde 1991.

“No fuimos lo suficientemente eficientes y eso va a ser algo en lo que haremos todo lo posible para asegurarnos de que estamos jugando de manera eficiente tanto en la carrera como en el pase porque sabemos que cuando lo hacemos, suceden cosas buenas para nuestra ofensiva”, dijo Sirianni.

Brown dijo lo mismo cuando terminó con seis recepciones para 109 yardas y Smith tuvo ocho para 60 yardas contra los Rams.

“Tenemos tantos buenos jugadores en este equipo. A veces, puedes sentir que estamos siendo conservadores”, dijo Brown. “No creo que deba ser así. Deja que tus asesinos hagan lo suyo, jueguen rápido y jueguen agresivos. No estoy diciendo que no lo hayamos sido, pero personalmente, eso es lo que me gustaría”.

