PSG: Kvaratskhelia se perderá el partido de Champions contra Barcelona, pero Neves reaparece

AP Noticias
Martes, 30 de septiembre de 2025 12:50 EDT
PSG
PSG (AP)

Paris Saint-Germain no contará con el extremo Khvicha Kvaratskhelia para la visita al Barcelona en la Liga de Campeones el miércoles.

Kvaratskhelia fue reemplazado el sábado durante el descanso en la victoria ante Auxerre en la liga francesa debido a una lesión en el muslo, según se informó.

Sin embargo, Vitinha, quien salió al final de la primera mitad contra Auxerre, y su compañero de mediocampo João Neves —quien se perdió los dos últimos partidos de la Ligue 1 por una lesión en el muslo— fueron incluidos en la convocatoria del PSG anunciada el martes. El capitán Marquinhos fue descartado por un problema muscular en el muslo.

El PSG se enfrenta a Barcelona con una diezmada delantera.

Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, y el atacante Désiré Doué aún se recuperan de lesiones sufridas en compromisos con la selección de Francia este mes.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

