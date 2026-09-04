Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

PSG deja escapar la ventaja y cae 2-1 ante el Mónaco en su primera derrota en Ligue 1

EUROPA-RESUMEN
EUROPA-RESUMEN (AP)

Paris Saint-Germain sufrió su primera derrota de la temporada en la liga francesa el viernes, cuando dejó escapar una ventaja.

PSG perdió en casa ante el Mónaco 2-1 el mismo día en que el entrenador Luis Enrique acordó quedarse en el campeón europeo hasta 2030.

El PSG parecía encaminado a su primera victoria cuando Marquinhos adelantó al equipo local a los 31 minutos, pero el Mónaco reaccionó con goles de Flavio Nazinho a los 58 y Stanis Idumbo a los 72.

El Mónaco lidera la Ligue 1 como el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos.

PSG ya había empatado 2-2 con Rennes y Lille en sus dos primeros partidos. También perdió la Supercopa de Francia ante Lens 1-0 el mes pasado.

Relacionados

Su primera derrota en la liga llegó horas después de que el gigante francés anunciara ampliaciones de contrato para el entrenador Luis Enrique y varios jugadores.

João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho recibieron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que a Fabián Ruiz le ampliaron el contrato hasta 2028.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in