Pierre Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras apelación; Isack Hadjar sube al tercer puesto

Pierre Gasly, de Alpine, ha sido despojado de su tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco e Isack Hadjar ha sido restituido a la tercera posición, dictaminó el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

Gasly fue uno de varios pilotos sancionados en el Gran Premio de Mónaco en junio por exceso de velocidad en el carril de boxes, pero no cumplió las penalizaciones durante la carrera y terminó tercero en pista, aunque luego fue relegado 10 segundos hasta el séptimo puesto debido a las sanciones.

Alpine ganó una apelación inicial para que se anularan las penalizaciones de Gasly, lo que le dio al equipo su primer podio en la Fórmula 1 desde el 2024. En una decisión emitida el jueves y hecha pública el viernes antes del Gran Premio de Italia, el tribunal dictaminó ahora que eso implicaría juzgarlo de manera distinta a otros pilotos que sí cumplieron sanciones.

Oscar Piastri, de McLaren, subirá ahora un puesto hasta el cuarto lugar, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad, de Racing Bulls, serán quinto y sexto, y Gasly cayó hasta el séptimo.

Confusión sobre el sistema de sanciones

Alpine manifestó “decepción y frustración con el resultado” y sostuvo que el equipo había sido “castigado injustamente”. McLaren celebró un fallo que, según indicó, aportó “una claridad importante para los equipos”.

La disputa no se limitó al exceso de velocidad en el carril de boxes, y nadie acusó a Gasly de conducción insegura.

En cambio, se centró en si todo el sistema de sanciones utilizó una medición equivocada para la longitud del carril de boxes, lo que en la práctica podría hacer que pareciera que los pilotos iban más rápido de lo que realmente iban.

Sin embargo, el TIA resolvió que cambiar el parámetro de referencia solo para Gasly no sería justo.

“Aplicar selectivamente un parámetro distinto posterior a la carrera al Auto 10 significaría que los competidores que calibraron y compitieron con respecto al parámetro de referencia común serían juzgados con un estándar, mientras que el Auto 10, en última instancia, sería juzgado con otro”, indicó el TIA.

La disputa ha puesto el foco sobre las dos organizaciones de gestión más poderosas de la F1. Formula One Management supervisó el proceso de cronometraje que produjo las mediciones de velocidad para el carril de boxes, mientras que la FIA designó a los comisarios que impusieron —y anularon— las sanciones a Gasly.

El tribnal señaló que las consecuencias del Gran Premio de Mónaco “podrían justificar cambios en los procedimientos de FOM para futuros eventos”, pero no deberían anular resultados ya existentes.

Este es el primer —y único— podio de Hadjardesde que se incorporó al equipo principal de Red Bull para 2026. El piloto francés está actualmente de baja por una lesión en la muñeca. El Gran Premio de Italia es la segunda carrera que se perderá.

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