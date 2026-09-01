Robert Moreno contratado como técnico interino de Corea del Sur

Robert Moreno ha sido nombrado entrenador interino de Corea del Sur tras el turbulento verano de la selección masculina.

La Asociación de Fútbol de Corea informó el martes que Moreno, exseleccionador de España, estará al mando durante seis partidos en las ventanas internacionales de septiembre y noviembre, e indicó que el contrato podría ampliarse hasta la Copa de Asia de 2027 en enero.

“Moreno nos impresionó por su profundo conocimiento del fútbol coreano y su capacidad para proponer una amplia gama de alternativas tácticas", dijo Hyun Young-min, el jefe del comité de selecciones nacionales de la federación. "Esperamos que él y su nuevo cuerpo técnico ayuden a mejorar el rendimiento de nuestra selección”.

Moreno dirigió a España en 2019 y, desde entonces, ha entrenado a Mónaco, Granada y, más recientemente, al club ruso Sochi, donde su etapa terminó en agosto del año pasado.

La federación señaló que una de las tareas clave de Moreno es “cambiar el ambiente de la selección”. El puesto de entrenador ha estado vacante desde que Hong Myung-bo renunció a finales de junio tras la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial de 2026.

La indignación pública por el nombramiento de Hong en 2024 se intensificó durante el verano, lo que llevó tanto a Hong como al entonces presidente de la federación, Chung Mong-gyu, a dimitir. Posteriormente, ambos fueron interrogados en una audiencia parlamentaria en julio.

El primer partido de Moreno será contra Ecuador el 24 de septiembre, en Suwon, justo al sur de la capital, Seúl.

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