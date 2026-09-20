Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Zverev impulsa a Alemania al Final 8 de la Copa Davis

AP Noticias
COPA DAVIS
COPA DAVIS (AP)

Alexander Zverev clasificó a Alemania al Final 8 de la Copa Davis al superar con claridad a Dino Prizmic el domingo y asegurar una victoria por 3-1 sobre Croacia.

Zverev necesitó apenas 77 minutos para imponerse por 6-2, 6-4 ante Prizmic, quien está ubicado más de 100 puestos por debajo del campeón del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia.

Al igual que en la victoria del sábado sobre Matej Dodig, el segundo del ranking mundial dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, sin que Prizmic dispusiera de oportunidades de quiebre.

Poco antes, Kevin Krawietz y Tim Puetz remontaron ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5, 6-2 para darle a Zverev la oportunidad de llevar a Alemania al Final 8 que se realizará en Bolonia, Italia, en noviembre.

Gran Bretaña también avanzó el domingo, con la dupla de dobles Henry Patten y Neal Skupski venciendo a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3, 6-4 para asegurar un triunfo por 3-0 sobre Ecuador.

Relacionados

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in