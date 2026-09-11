Problemas desde el inicio para Patriots, con lesión de Brown y pérdidas de balón de Maye

El traspaso de A.J. Brown a los Patriots en la antesala de esta campaña le brindó un nuevo comienzo al receptor, una oportunidad de jugar junto a un quarterback joven y dinámico y de reencontrarse con el entrenador con el que inició su carrera en Tennessee.

Esas buenas sensaciones ahora están en pausa tras la derrota de Nueva Inglaterra por 13-10 en el debut de la temporada ante los Seahawks de Seattle, campeones defensores, en una reedición del último Super Bowl.

Brown salió temprano por una lesión en el tobillo derecho. Sin él, Drake Maye vio interceptados tres de sus envíos.

Brown se someterá a una evaluación y pruebas adicionales en los próximos días, antes de que se conozca su situación para el debut en casa, el 20 de septiembre contra Pittsburgh.

“No sé si estará disponible de aquí en adelante para la próxima semana. Pero ya veremos”, comentó el entrenador Mike Vrabel.

Es una dosis temprana de adversidad para los Patriots, cuyo calendario está cargado de rivales que llegaron a los playoffs la temporada pasada.

Un tema recurrente en las charlas de Vrabel con su equipo es insistir en tres categorías: “lo bueno, lo malo y lo que hace que nos ganen”.

“Este partido tuvo todo eso”, señaló Vrabel.

Aunque la lesión de Brown entra en lo malo, quizás una preocupación mayor sea la mala actuación de Maye, a quien Seattle también frenó en la derrota del Super Bowl.

Los mismos problemas que lo echaron abajo en febrero volvieron a aparecer: malas decisiones y pases desviados en momentos clave.

Maye se ha propuesto esta temporada convertirse en un líder más extrovertido.

Su primer mensaje al equipo será no ser presa del pánico por un partido, más allá de los errores.

“Tenemos que mantenernos unidos y eso empieza conmigo, volviendo al trabajo y teniendo la intención correcta en los entrenamientos”, expresó Maye. “Estos muchachos están aquí por mí. Creo que han hecho un gran trabajo apoyándome y respaldándome. Tengo que ganarme su confianza”.

Qué funciona

La línea ofensiva aguantó bien, con los cinco titulares jugando el 100% de los snaps. Eso llegó después de una temporada baja en la que se fue el centro Garrett Bradbury, Jared Wilson pasó de guardia izquierdo a centro y el nuevo refuerzo Alijah Vera-Tucker asumió el puesto de Wilson.

“Sentí que protegimos mejor. Y me pareció que hubo muchos avances en ese sentido”, manifestó Vrabel. “No fue perfecto, pero creo que al menos pudimos crear algunas bolsas de protección y eso nos dio la oportunidad de lanzar desde ahí”.

A Maye lo capturaron tres veces, pero no se debieron a asignaciones de bloqueo desastrosas. Es una mejora respecto al inicio de la temporada pasada, cuando a Maye lo capturaron al menos cuatro veces en seis de los primeros nueve partidos de Nueva Inglaterra.

Qué falta

La ausencia de TreVeyon Henderson, quien tiene una lesión de tobillo, no ayudó, pero los Patriots tuvieron problemas para establecer el juego terrestre. Terminaron con 109 yardas por tierra en 31 intentos, un promedio de 3,5 yardas. Rhamondre Stevenson lideró con 51 yardas en 18 acarreos, seguido por Maye (siete acarreos, 47 yardas) y el recientemente adquirido Corey Kiner (seis acarreos, 11 yardas).

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