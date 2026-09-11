Duelo estelar del Oeste de la Americana: Broncos visitan a Chiefs en el 1er lunes por la noche

Los Chiefs de Kansas City pasaron la mayor parte de una década dominando la División Oeste de la Conferencia Americana.

El año pasado, los Broncos de Denver los destronaron por fin.

Así, parece apropiado que dos franquicias que en conjunto han ganado todos los títulos divisionales desde 2010 inauguren la temporada enfrentándose en el primer lunes por la noche de la campaña.

Los Broncos visitan el Arrowhead Stadium para un duelo estelar en horario de máxima audiencia.

El entrenador de Denver, Sean Payton, comentó esta semana, al ser consultado sobre el cambio en la cima de la división: “Hay una sensación de urgencia cuando llegas a un lugar nuevo. Tenemos muchísimo respeto por Andy (Reid), su cuerpo técnico y lo que han logrado. Así que nuestra tarea, o nuestro objetivo, fue realmente ponernos a trabajar y encontrar a los 53 hombres adecuados cada temporada, y trabajar en los detalles del juego”.

Hay muchas tramas de cara a un atractivo duelo de la Semana 1.

Encabezando la lista está el regreso del quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, dos veces Jugador Más Valioso de la liga, quien se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada en diciembre, al día siguiente de desgarrarse los ligamentos de la rodilla izquierda.

Mahomes avanzó a toda velocidad en la rehabilitación y recibió el alta para volver al campo durante todo el programa previo a la campaña. Aunque se vio fino en los entrenamientos, no participó en absoluto en la pretemporada.

“No sé cuál es el mejor escenario posible, sinceramente. Nunca me recuperé de una lesión como esta", reconoció Mahomes. "Nunca había estado en esta situación. Así que lo único que puedo hacer es prepararme de la mejor manera posible, y eso es sacar el máximo provecho de cada día”.

Su contraparte de los Broncos, Bo Nix, también viene de una lesión que terminó su temporada. Se fracturó el tobillo derecho en una victoria durante la ronda divisional sobre Buffalo y fue operado rápidamente.

Tras un procedimiento menor de limpieza en abril, el profesional de tercer año está listo para jugar.

“Es como un puma en el zoológico que no deja de caminar de un lado a otro", comentó el receptor de los Broncos Courtland Sutton. "Se nota que está pensando: ‘Estoy listo para hacer esto’”.

Mahomes contará con la ventaja de tener detrás a Kenneth Walker III, Jugador Más Valioso del Super Bowl, después de que los Chiefs pagaron generosamente por el excorredor de Seattle en la agencia libre.

Pero a los Chiefs les faltará el tackle izquierdo Josh Simmons, cuya lesión de espalda difícilmente pudo llegar en peor momento; los Broncos lideraron la NFL por amplio margen en capturas la temporada pasada.

En su lugar, los Chiefs planean iniciar con el novato no seleccionado en el draft Khalil Benson, cuya responsabilidad será proteger el lado ciego de Mahomes.

“Obviamente no tiene muchas repeticiones a este nivel, al ser novato, pero está muy dispuesto, y si tiene que entrar ahí y jugar, que parece que probablemente lo hará, nos sentimos cómodos con eso”, expresó Reid.

La campaña está en marcha

La temporada se inauguró el miércoles, con una reedición del último Super Bowl. Los Seahawks de Seattle, monarcas vigentes, superaron 13-10 a lso Patriots de Nueva Inglaterra.

El quarterback suplente Drew Lock lideró dos series ofensivas con anotación en los minutos finales, tras sustituir a Sam Darnold, quien se lesionó en la primera serie ofensiva.

El viernes, en el primer partido de la NFL jugado en Australia en la historia, los 49ers de San Francisco aplastaron 27-7 a los Rams de Los Ángeles. Mike Evans, Demarcus Robinson y Deebo Samuel atraparon pases de touchdown de Brock Purdy.

El resto de la Semana 1

A primera hora del domingo, el programa incluye los duelos Detroit-Nueva Orleáns, Cincinnati-Tampa Bay, Indianápolis-Baltimore, Jacksonville-Cleveland, Tennessee-Jets de Nueva York, Houston-Buffalo, Pittsburgh-Atlanta y Carolina-Chicago.

Por la tarde, se realizan los encuentros Minnesota-Green Bay, Las Vegas-Miami, Chargers de Los Ángeles-Arizona y Filadelfia-Washington.

Para el lunes por la noche, además del Chiefs-Broncos, está programado el duelo Giants de Nueva York-Dallas.

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