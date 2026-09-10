El QB de Falcons, Tua Tagovailoa, deja práctica por lesión en el oblicuo

El quarterback de los Falcons de Atlanta, Tua Tagovailoa, abandonó la práctica el jueves por una lesión en el oblicuo.

Tagovailoa se inclinó hacia adelante con evidente molestia después de lanzar un pase durante una parte de la práctica abierta a los medios y se agarró el costado derecho. Se dejó caer al suelo durante unos segundos antes de levantarse e intentar sacudirse la lesión.

No está claro si regresó a la práctica. Los Falcons lo incluyeron como participante limitado.

El primer partido de Tagovailoa con los Falcons será en Pittsburgh el domingo. Es el mismo lugar donde realizó su última apertura de su accidentada temporada final con Miami.

El entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, anunció el lunes que Tagovailoa comenzará la temporada como titular y que Michael Penix Jr. estará inactivo. Cooper Rush será el suplente.

Penix no jugó en un partido de pretemporada mientras continúa su recuperación de un ligamento desgarrado en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada 2025.

Tagovailoa estableció un máximo de su carrera con 15 intercepciones antes de ser enviado a la banca para los últimos tres partidos de la temporada pasada.

Tuvo resultados dispares esta pretemporada con Atlanta. Tuvo dos balones sueltos en intercambios con el centro en partidos de exhibición, incluido uno desde la formación shotgun. Manifestó que la seguridad del balón será clave para volver a su nivel de 2023, cuando lideró la NFL con 4.624 yardas por pase, y de 2024, cuando encabezó la liga al completar el 72,9% de sus pases.

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