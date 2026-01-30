Trump anuncia una carrera de IndyCar en las calles de Washington, incluida la avenida Pensilvania

Las calles de la capital de la nación albergarán una carrera de IndyCar este verano como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, anunció el viernes el presidente Donald Trump, gozoso con la perspectiva de vehículos rugiendo cerca de la Casa Blanca a velocidades que se acercan a las 200 mph.

Trump firmó una orden ejecutiva, en la que carrera se fijó para el 23 de agosto,, junto a Roger Penske, propietario del Indianapolis Motor Speedway, IndyCar y equipos en múltiples competencias de automovilismo deporte, incluyendo NASCAR.

"Va a ser muy emocionante", dijo Trump. “Me encanta el automovilismo. No tengo mucho tiempo para verlo, pero me encanta el automovilismo”.

Penske sugirió que no había “mejor manera de llevar el automovilismo y la velocidad al área del distrito federal, y de tener la oportunidad de competir aquí con nuestros IndyCars”.

Un comunicado de prensa de IndyCar indicó que la ruta incluiría el National Mall, y la orden ejecutiva otorga a los Departamentos de Transporte y del Interior dos semanas para designar una ruta a través de Washington "que sea adecuada para llevar a cabo una carrera callejera de INDYCAR y que muestre la majestuosidad de nuestra ciudad capital en celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos."

La orden también instruye a los funcionarios de la ciudad y otros a trabajar estrechamente con los organizadores de la carrera.

El evento continúa con la afición de Trump por los deportes durante su segundo mandato: La mayoría de sus viajes nacionales se han centrado en asistir a grandes eventos, incluyendo el reciente campeonato nacional de fútbol americano universitario de la NCAA en Miami Gardens, Florida.

El presidente también ha estado personalmente involucrado en la promoción de una pelea de UFC para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, que ha dicho está programada para el 14 de junio en los terrenos de la Casa Blanca, una fecha que coincide con su 80 cumpleaños.

Sin embargo, Trump no planea asistir al próximo Super Bowl el 8 de febrero entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California, sugiriendo que está demasiado lejos para viajar.

En el caso de IndyCar, la carrera vendrá a él.

