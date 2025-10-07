Priester estuvo en la histórica Serie Mundial de los Cachorros, ahora lo ve desde otro lugar

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Quinn Priester, ha experimentado el béisbol de postemporada en el Wrigley Field antes, solo que desde una perspectiva muy diferente a la que está a punto de tener.

Priester creció en el área de Chicago y estuvo en las gradas del Wrigley Field para el Juego 5 de la Serie Mundial de 2016. El derecho de 25 años volverá al Wrigley el miércoles mientras continúa su temporada de revelación intentando llevar a los Cerveceros a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

"Estaba en la última fila en las gradas más altas", comentó Priester sobre esa experiencia de 2016. "Mi mamá y yo teníamos nuestras espaldas contra la cerca de alambre bebiendo chocolate caliente porque era finales de octubre en Chicago y hacía un frío tremendo".

Priester vio a los Cachorros vencer a Cleveland 3-2 esa noche para comenzar su remontada desde un déficit de 3-1 en la serie que les valió su primer título de la Serie Mundial desde 1908. Ahora quiere asegurarse de que los Cubs no comiencen una remontada similar. Milwaukee lleva una ventaja de 2-0 al Juego tres de esta serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco.

Este inicio marcará el debut de Priester en la postemporada. Jameson Taillon será el abridor para los Cachorros.

Priester tuvo un récord de 13-3 con una efectividad de 3.32 durante la temporada regular, ganando 12 decisiones consecutivas en un momento. Según Sportradar, esa fue la racha más larga dentro de un solo año por cualquier lanzador desde que Gerrit Cole ganó 16 decisiones consecutivas para Houston en 2019.

Hasta que los Rojos de Cincinnati vencieron a Priester 3-1 el 26 de septiembre, los Cerveceros habían ganado 19 juegos consecutivos en los que Priester había lanzado. Esa racha incluyó 16 aperturas y tres apariciones en las que había seguido a un abridor.

"Ha sido sensacional para nosotros", expresó el manager de los Brewers, Pat Murphy.

Milwaukee necesitaban lanzadores abridores debido a múltiples lesiones el siete de abril cuando adquirieron a Priester de los Medias Rojas de Boston a cambio del jardinero de ligas menores Yophery Rodríguez, la selección número 33 del draft de 2025 y el lanzador de ligas menores John Holobetz.

Priester, la selección número 18 en el draft de 2018, tenía un récord de 6-9 y una efectividad de 6.23 en 21 apariciones en su carrera con los Piratas de Pittsburgh y los Medias Rojas en el momento del intercambio.

"Lo había seguido durante años", manifestó Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Brewers. "Obviamente, cuando los muchachos llegan a las grandes ligas, especialmente como lanzadores, no siempre tienen éxito de inmediato, pero pensamos que había algunos ingredientes realmente buenos allí".

Priester rápidamente se entusiasmó con la idea de lanzar en Milwaukee.

"Realmente me sorprendió", dijo Priester. "Sentía que estaba en la mezcla para la rotación en Boston. Ciertamente sentía que tenía una oportunidad. Cuando me cambiaron, estaba súper emocionado por la oportunidad. Estar cerca de casa era súper emocionante para mí y mi prometida, poder ver a la familia. Y obviamente, estando en Pittsburgh, cada año, veías lo bien que parecían jugar los Cerveceros".

Priester no estaba tan familiarizado en ese momento con la reputación de los Cerveceros de sacar lo mejor de los lanzadores que no habían encontrado mucho éxito antes de llegar a Milwaukee. Se convertiría en el último ejemplo.

El punto de inflexión llegó contra el equipo al que se enfrenta el miércoles.

Priester permitió siete carreras en cuatro 1/3 entradas en una derrota por 10-0 ante los Cachorros el dos de mayo, elevando su efectividad a 5.79. Eso siguió inmediatamente a una apertura en la que permitió cinco carreras en cinco entradas en una derrota por 6-5 en San Luis.

Priester lanzó 24 veces más el resto de la temporada regular y permitió más de tres carreras en solo dos de esas apariciones.

"Los Cachorros lo destrozaron, y él quería seguir lanzando y su naturaleza competitiva salió a relucir, y de hecho, en las últimas entradas de esa salida fue bastante efectivo", comentó Murphy. "Creo que ese fracaso, le hizo preguntarse 'OK, ¿cómo resuelvo esto?' Y obtuvimos la mejor versión de él debido a su naturaleza competitiva. Ha sido milagroso".

Priester añadió un cutter este año que ahora lanza aproximadamente el 20% del tiempo para complementar su sinker y slider, mientras que abandonó su recta de cuatro costuras. Priester promedia menos de un ponche por entrada, pero tiene un talento para inducir rodados y contactos débiles mientras trabaja rápidamente.

Entiende la atmósfera ruidosa que va a encontrar el miércoles. Cuando Priester estaba en las gradas para ese juego de la Serie Mundial de 2016, recordó cómo "Kris Bryant conectó un jonrón y pensé que el estadio se iba a derrumbar".

Pero también entra a este juego con la confianza que proviene de pasar los últimos meses cumpliendo con todas las expectativas que acompañaron su selección en el draft.

