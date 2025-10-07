Nuevos dueños de los Rays prometen reparar Tropicana Field y buscar nuevo estadio en Tampa

Los nuevos propietarios de los Rays de Tampa Bay prometen reparar el Tropicana Field, dañado por el huracán, a tiempo para la próxima temporada y comenzar la búsqueda de un nuevo estadio permanente que se inaugure en 2029.

El grupo liderado por el desarrollador inmobiliario de Florida, Patrick Zalupski, finalizó la compra de 1.700 millones de dólares la semana pasada a Stu Sternberg, quien fue dueño de los Rays durante 18 años y había buscado durante mucho tiempo encontrar un nuevo estadio para el equipo. Zalupski y otros altos ejecutivos, Ken Babby y Bill Cosgrove, dijeron en una conferencia de prensa el martes que tienen la intención de que el equipo permanezca en el área de Tampa Bay.

Zalupski afirmó que la búsqueda está en marcha para encontrar un sitio en la región que podría incluir aproximadamente 100 acres (40 hectáreas) que apoyarían tiendas minoristas, bares, restaurantes y otras comodidades junto con un estadio de béisbol. El estadio en sí, dijo, sería un estadio cubierto con un techo fijo.

“Necesitamos un nuevo estadio. No creo que eso sea discutido por nadie”, expresó Zalupski. “Queremos construir un equipo campeón sostenible. Estamos seguros de que podemos tener éxito en Tampa Bay”.

Babby, descrito como el nuevo CEO del equipo, reconoció que hay un “cansancio” de larga data en el área sobre dónde los Rays construirían un nuevo hogar, con frecuentes especulaciones de que podrían decidir irse por completo. Pero MLB ha dicho repetidamente que quiere que el equipo se quede. Varios sitios en el área han sido considerados previamente, como el barrio Ybor City, rico en vida nocturna, los terrenos de un colegio comunitario de Tampa e incluso una antigua pista de carreras de galgos.

“Estamos mirando en todas partes”, comentó Babby. “No queremos limitarnos a una sola ubicación o sitio”.

Mientras tanto, continúan los trabajos en el Tropicana Field, que tuvo daños en el techo y sufrió daños internos significativos en octubre pasado durante el huracán Milton. Para el final de la semana, dijo Babby, la mitad de los 24 paneles del techo del Trop estarán instalados.

Bajo su contrato de arrendamiento actual con la ciudad de St. Petersburg, los Rays están obligados a jugar en el Trop durante tres temporadas más. Los alcaldes de Tampa y St. Petersburg asistieron a la conferencia de prensa.

En marzo, los Rays se retiraron de un proyecto de 1.300 millones de dólares para construir un nuevo estadio adyacente al Tropicana Field en St. Petersburg, citando el huracán y los retrasos que probablemente aumentaron el costo de la propuesta. Eso llevó a Sternberg a vender el equipo, que tuvo que pagar a los Yankees de Nueva York 15 millones de dólares para jugar esta temporada en el estadio de entrenamiento de primavera de los Yankees, Steinbrenner Field en Tampa.

Zalupski, CEO de Dream Finders Homes Inc., con sede en Jacksonville, será la persona de control del equipo y copresidente junto con Cosgrove, CEO de Union Home Mortgage en Ohio. Babby dirigirá las operaciones comerciales diarias.

Babby es CEO de Fast Forward Sports Group, que posee los Jacksonville Jumbo Shrimp de Triple-A, un afiliado de los Miami Marlins, y los Akron RubberDucks de Doble-A, un equipo de ligas menores de los Cleveland Guardians.

Durante su tiempo en St. Petersburg, los Rays han luchado con una baja asistencia, aunque han tenido éxito en el campo. Los Rays ganaron los títulos de la Liga Americana Este en 2008, 2010, 2020 y 2021 y llegaron dos veces a la Serie Mundial, perdiendo ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

Este año, los Rays no lograron llegar a los playoffs con un récord de 77-85.

