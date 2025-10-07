Cachorros regresan a casa al borde de la eliminación tras perder dos seguidos en Milwaukee

Los bateadores de Chicago no están poniendo suficientes pelotas en juego, y sus lanzadores no están manteniendo las pelotas en juego.

Esa combinación tiene a los Cachorros regresando a casa al borde de la eliminación.

Chicago cedió tres jonrones y solo logró un hit después de la segunda entrada en una derrota por 7-3 en Milwaukee el lunes por la noche, lo que le dio a los Cerveceros una ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco.

Los Cachorros deben ganar dos seguidos en Chicago el miércoles y jueves para enviar la serie de regreso a Milwaukee y enfrentarse en un decisivo Juego 5 el sábado. Los equipos que caen 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado solo diez de 90 veces.

"Es simple", afirmó el manager de los Cachorros, Craig Counsell. "Tenemos que seguir con nuestro proceso y nuestras rutinas. Es tan simple como eso. Tenemos mucho trabajo por delante, pero se hace conectando un lanzamiento a la vez y teniendo éxito un lanzamiento a la vez".

No han bateado suficiente hasta ahora.

Los Cachorros se han ponchado 23 veces en esta serie: 12 en una derrota por 9-3 en el Juego 1 el sábado y 11 más el lunes. Mientras tanto, Chicago permitió nueve carreras en las primeras tres entradas el sábado y cedió siete carreras en los primeros cuatro episodios el lunes.

"No es una sorpresa que estén saliendo y lanzando sus mejores brazos y todos sus muchachos parecen estar concentrados", comentó el jardinero de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong, quien se fue de 4-0 con tres ponches el lunes. "Es nuestro trabajo ejecutar. Sé que no lo he hecho".

Seiya Suzuki conectó un jonrón de tres carreras contra Aaron Ashby para poner a los Cachorros adelante 3-0 en la parte alta de la primera entrada el lunes, pero Shota Imanaga permitió un jonrón de tres carreras a Andrew Vaughn en la mitad inferior. Chicago nunca volvió a liderar.

Imanaga también permitió un jonrón solitario a William Contreras en la tercera, marcando la sexta vez en sus últimas ocho apariciones que ha cedido múltiples jonrones.

"Arruiné el juego, así que hay mucha frustración dentro de mí", expresó Imanaga a través de un intérprete.

El venezolano Daniel Palencia reemplazó a Imanaga y permitió un jonrón de tres carreras a Jackson Chourio en la cuarta. Milwaukee ocupó solo el puesto 22 en las mayores en jonrones durante la temporada regular.

Chicago no ha obtenido mucho de ninguno de sus lanzadores abridores hasta ahora. Aunque no permitió jonrones, Matthew Boyd cedió seis carreras, dos de ellas limpias, y solo consiguió dos outs en el Juego 1. Los Cerveceros anotaron las nueve de sus carreras en las primeras dos entradas ese día.

Los Cachorros recurrirán a Jameson Taillon (11-siete, 3.68 ERA) en el Juego 3, mientras que los Cerveceros planean comenzar con Quinn Priester (13-tres, 3.32).

El jonrón de Suzuki sugirió que Chicago tomarían el control temprano en el Juego 2, pero su alineación fue silenciada el resto del camino.

Chicago tuvo corredores en primera y segunda en un juego empatado en la segunda entrada cuando Nick Mears retiró a Nico Hoerner con un elevado al derecho. Los Cachorros no consiguieron otro corredor más allá de la primera base el resto de la noche.

"Tuvimos dos turnos al bate con corredores en posición de anotar", señaló Counsell. "Eso es una buena señal de que no estamos creando suficiente presión".

Los Cachorros aun creen que aún pueden darle la vuelta.

Ganaron siete de 13 encuentros de temporada regular con Milwaukee. Ya evitaron la eliminación en el Wrigley Field la semana pasada cuando ganaron un decisivo Juego 3 en una serie de comodines contra los Padres de San Diego.

Ahora solo necesitan rendir en casa nuevamente.

"Estamos en la misma posición en la que hemos estado cuando hemos tenido la espalda contra la pared", dijo Crow-Armstrong. "Siempre estamos deseando jugar más béisbol en Wrigley. Por eso tienes que ganar tres (juegos). Así que definitivamente estamos deseando volver a casa, jugar frente a nuestra afición, trabajar para ganar dos y traerlo de vuelta aquí".

