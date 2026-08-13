Logan Gilbert lanza 6 sólidas entradas y Marineros frenan racha con triunfo 1-0 ante Yankees
Logan Gilbert lanzó seis entradas y se combinó con tres relevistas para permitir apenas cuatro hits, mientras los Marineros de Seattle pusieron fin a una racha de seis derrotas el jueves con una victoria 1-0 sobre los Yankees de Nueva York.
Weston Wilson conectó un jonrón en la segunda entrada ante Max Fried (4-4) para darle a los Marineros apenas su sexta victoria en 21 juegos. Seattle (57-65) se acercó a cinco juegos de los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, de cara a una serie de fin de semana en Houston.
Gilbert (9-7) limitó a los Yankees a cuatro hits en su quinta apertura sin permitir carreras esta temporada. El derecho ponchó a siete y dio una base por bolas.
Dos de los ponches de Gilbert llegaron tras desafíos exitosos del sistema ABS en la sexta. Retiró a Trent Grisham y Spencer Jones con lanzamientos que originalmente el umpire principal Rob Drake había cantado como bola cuatro.
Gilbert cerró su labor ponchando a Luis García Jr. con un splitter y golpeó su guante en señal de celebración mientras se alejaba del montículo.
Fried permitió cinco hits en cinco entradas.
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