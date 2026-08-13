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Logan Gilbert lanza 6 sólidas entradas y Marineros frenan racha con triunfo 1-0 ante Yankees

MARINEROS-YANKEES
MARINEROS-YANKEES (AP)

Logan Gilbert lanzó seis entradas y se combinó con tres relevistas para permitir apenas cuatro hits, mientras los Marineros de Seattle pusieron fin a una racha de seis derrotas el jueves con una victoria 1-0 sobre los Yankees de Nueva York.

Weston Wilson conectó un jonrón en la segunda entrada ante Max Fried (4-4) para darle a los Marineros apenas su sexta victoria en 21 juegos. Seattle (57-65) se acercó a cinco juegos de los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, de cara a una serie de fin de semana en Houston.

Gilbert (9-7) limitó a los Yankees a cuatro hits en su quinta apertura sin permitir carreras esta temporada. El derecho ponchó a siete y dio una base por bolas.

Dos de los ponches de Gilbert llegaron tras desafíos exitosos del sistema ABS en la sexta. Retiró a Trent Grisham y Spencer Jones con lanzamientos que originalmente el umpire principal Rob Drake había cantado como bola cuatro.

Gilbert cerró su labor ponchando a Luis García Jr. con un splitter y golpeó su guante en señal de celebración mientras se alejaba del montículo.

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Fried permitió cinco hits en cinco entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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