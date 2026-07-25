Presidente de Packers analiza ajustes a largo plazo para seguir competitivos

El presidente y director general de los Packers de Green Bay Ed Policy considera que podrían ser necesarios algunos ajustes mientras la única franquicia de propiedad pública en la NFL intenta seguir siendo competitiva financieramente a largo plazo.

“Es como si otros equipos tuvieran acceso a este cajero automático al que nosotros simplemente no tenemos acceso en este momento”, manifestó Policy el viernes, cuando los Packers publicaron sus gastos e ingresos del año fiscal 2026, tres días antes de que la organización celebre su asamblea anual de accionistas.

Los Packers reportaron una pérdida operativa por primera vez sin pandemia desde el año fiscal 1990, aunque el ingreso neto total del equipo aumentó un 54,8%. Los Packers tuvieron 132,5 millones de dólares de ingreso neto gracias a los 133,6 millones que recibieron en percepciones no operativas, incluidas ganancias en inversiones corporativas, además de su parte derivada de la compra de NFL Network por parte de ESPN.

Cada uno de los 32 equipos de la NFL recibió 453,2 millones de dólares de la NFL, que provienen principalmente de los contratos televisivos de la liga.

En costos operativos, los Packers reportaron 753 millones de dólares en ingresos y 754,1 millones en gastos. Los ingresos subieron un 4,7%, pero los gastos aumentaron un 18,7%.

Policy explicó que el alza de los gastos se debió a un incremento de 130 millones de dólares en costos de jugadores. Los Packers adquirieron el año pasado al cazamariscales externo All-Pro Micah Parsons, procedente de los Cowboys de Dallas, mediante un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados.

Aceleraron pagos a algunos jugadores que fueron canjeados.

“Vamos a tener que ser más agresivos con la generación de ingresos de aquí en adelante”, sostuvo Policy. “Todos sabemos que el costo de competir en la NFL está subiendo, y otros equipos tienen acceso a fuentes de capital que nosotros simplemente no tenemos”.

Policy señaló que la capacidad de otras franquicias de la NFL para vender participaciones minoritarias en su equipo coloca a los Packers en una posible desventaja a largo plazo.

“Por ejemplo, un equipo puede vender entre el 5% y el 10% de su participación accionaria sin ceder ningún interés de control del equipo, y podría recaudar más dinero del que tenemos en nuestro fondo de reserva de capital en cuestión de meses”, indicó Policy.

Policy recalcó que los Packers no tienen planes de vender los derechos de nombre de Lambeau Field, pero sí están dispuestos a hacerlo con su instalación de entrenamiento. El campo de fútbol americano en Titletown —el complejo justo al oeste de Lambeau Field que cuenta con oficinas, tiendas, restaurantes y apartamentos— ya fue rebautizado como Emplify Health Field bajo un nuevo acuerdo de patrocinio.

Los Packers también planean más eventos en Lambeau Field, similares a los conciertos de Luke Combs que se realizaron en mayo y al partido de fútbol americano Notre Dame-Wisconsin que se disputará el 6 de septiembre.

“Me siento muy bien respecto a la fortaleza y la condición financiera de los Packers a mediano plazo y a corto plazo, sin duda”, expresó Policy. “Pero estamos vigilando muy de cerca algunas de estas tendencias de largo plazo, analizando cómo nos afectan y cómo impactan nuestra salud financiera.

“Sí, tenemos que asegurarnos de estar siempre en una posición en la que podamos seguir invirtiendo con prudencia en todo lo que haga falta para presentar un equipo con nivel de campeonato, ya sea en costos de jugadores, personal de fútbol americano o instalaciones”.

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