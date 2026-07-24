Patrick Mahomes recibe el alta sin límites para el inicio del campamento de los Chiefs tras cirugía

El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, recibió el alta para participar en el inicio del campamento de entrenamiento, cumpliendo uno de los principales objetivos que el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL se fijó cuando se sometió a una cirugía a finales del año pasado para reparar ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda.

Mahomes manifestó el viernes que a principios de esta semana visitó al doctor Dan Cooper, el cirujano ortopédico con sede en Dallas que realizó la operación, y que cumplió todos los parámetros necesarios para presentarse a tiempo en la Universidad Estatal de Missouri Western.

Los Chiefs comienzan a practicar el sábado con novatos, mariscales de campo y jugadores que regresan de lesiones. El trabajo con el plantel completo comienza la próxima semana.

Ninguno de esos jugadores es más importante que Mahomes, quien se lesionó la rodilla al final de una derrota ante los Chargers en diciembre. Se sometió a la cirugía inmediatamente después y, en lugar de pasar la temporada baja en su casa de Texas como de costumbre, Mahomes se esforzó en las instalaciones de práctica de los Chiefs, avanzando con su rehabilitación para estar listo para el inicio del campamento a finales de julio.

“Siempre fue el objetivo poder practicar cuando llegara al campamento de entrenamiento. Más o menos alcanzamos ese paso”, comentó Mahomes. “Ahora se trata de construir y seguir mejorando cada vez más, para que cuando llegue la temporada regular, pueda estar disponible”.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo que Mahomes recibió el alta total —sin limitaciones en absoluto—, pero que evaluará a la piedra angular de la franquicia día a día. Aún está por verse si participará en alguno de los partidos de pretemporada de los Chiefs.

El primer partido de pretemporada contra los Rams es el 15 de agosto. Pero la fecha mucho más importante es el 14 de septiembre, cuando los Chiefs reciban a los Broncos, campeones del Oeste de la AFC, en el Arrowhead Stadium para un duelo estelar de lunes por la noche en la Semana 1.

“Ya veremos lo de los partidos y todo eso cuando lleguemos”, dijo Reid, “pero por ahora, lo estamos tomando día a día”.

Mahomes, quien firmó en junio una lucrativa reestructuración de contrato que lo vinculará con los Chiefs hasta la temporada 2033, planea usar una rodillera en su rodilla izquierda, muy parecido a lo que hizo mientras se recuperaba de una lesión en la universidad, en parte porque en realidad no le molesta.

Pero, aparte de eso, planea participar en el campamento igual que lo ha hecho durante la última década.

“Soy un competidor”, expresó Mahomes, “así que el día del partido voy a querer estar ahí. Pero entiendo que el proceso de prepararme para jugar en la temporada regular es más importante (que la pretemporada). Pero ya veremos. Quiero decir, los entrenadores y los médicos tomarán esa decisión por mí, pero yo me prepararé como si fuera a jugar. Y luego, si solo estoy haciendo un calentamiento muy duro, me lo tomaré tan en serio como jugar el partido de pretemporada. Faltan solo un par de semanas, pero se siente como si faltara muchísimo”.

Ni de cerca tanto como probablemente se sintió en diciembre, cuando Mahomes se rehabilitaba en gran medida por su cuenta. Recibió algunos consejos de Tom Brady y del excompañero Tyrann Mathieu, quienes superaron lesiones similares en sus carreras, sobre cómo proceder, y luego encontró a un inesperado compañero virtual de entrenamiento en el ala cerrada de los Eagles, Zach Ertz.

Ertz también se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) el pasado diciembre, y ambos se enviaban videos de sí mismos haciendo peso muerto, sprints y ejercicios de agilidad, cada uno intentando superar al otro a medida que avanzaban en los largos y difíciles días del proceso de rehabilitación.

“Todos dijeron: ‘Mantente a cargo de ello’”, relató Mahomes. “Quiero decir, es un proceso largo. Recuerdo estar sentado en la camilla y vernos jugar esos últimos partidos, cuánto me dolía. Pero sabía que si seguía trabajando, podía llegar a este punto en el que me dieran el alta para practicar, y ahora estoy tratando de llegar a ese punto en el que me den el alta para jugar en la temporada regular”.

Notas: El tackle defensivo Omarr Norman-Lott probablemente comenzará el campamento en la lista de físicamente incapaz de rendir después de romperse el LCA derecho en octubre, señaló Reid. “En los grandotes con LCA, toma un poco de tiempo volver”, indicó. ... El receptor abierto Rashee Rice recibió el alta para practicar tras una cirugía en mayo para limpiar residuos en su rodilla derecha. ... El esquinero Mansoor Delane, la selección de primera ronda de los Chiefs, se estaba sometiendo a exámenes físicos el viernes y Reid confía en que pronto estará en el campo de práctica. Se lesionó el hombro durante los entrenamientos de la temporada baja.

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