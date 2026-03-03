Porzingis se pierde 5to juego seguido con los Warriors por una enfermedad 'misteriosa', dice Kerr

El pívot de Golden State Kristaps Porzingis sigue lidiando con un problema médico que lo ha mantenido fuera de acción durante una semana y media.

“Es un poco misterioso. Obviamente estamos trabajando con él y esperamos que pueda tener más claridad y que, de alguna manera, pueda superar esto y llegar a un punto en el que esté sano de forma constante. Pero es algo en lo que el cuerpo médico está trabajando duro con él”, comentó Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, antes de que su equipo recibiera a los Clippers de Los Ángeles la noche del lunes.

Porzingis regresó a los entrenamientos el viernes y figuraba como duda para la derrota en casa del sábado ante los Lakers, pero el lunes se perdió su quinto partido consecutivo por una enfermedad. No está claro si viajará para la próxima gira de tres partidos como visitante del equipo.

Kerr señaló que habló con Porzingis más temprano el lunes.

“Tuvimos una buena charla. Está bien”, expresó Kerr. “Obviamente quiere volver y quiere respuestas, y seguiremos apoyándolo”.

El jugador letón de 2,18 metros debutó con los Warriors el 19 de febrero contra su exequipo, los Celtics de Boston, después de ser adquirido en un canje procedente de Atlanta, pero no ha vuelto a jugar desde entonces. En total, ha participado en apenas 18 partidos esta temporada, con promedios de 16,8 puntos, 4,9 rebotes y 2,6 asistencias.

