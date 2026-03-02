Luka y LeBron guían a Lakers ante Kings 128-104 y completan dos triunfos seguidos el fin de semana

Luka Doncic anotó 28 puntos y repartió nueve asistencias, LeBron James sumó 24 unidades y los Lakers de Los Ángeles cerraron una serie de dos partidos en noches consecutivas con una victoria 128-104 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Austin Reaves anotó 12 puntos por los Lakers, que también ganaron en Golden State el sábado para poner fin a una racha de tres derrotas. Tras una semana de juego poco convincente después del receso del Juego de Estrellas, Los Ángeles recuperó su mejor versión el fin de semana, al vencer a sus dos rivales del norte de California por un total combinado de 52 puntos.

Doncic encestó cuatro triples y el máximo anotador de la NBA jugó solo los primeros tres cuartos, mientras que James, Marcus Smart y Luke Kennard metieron tres triples cada uno. Los Lakers acertaron 17 de sus primeros 33 intentos de triples mientras los titulares seguían en cancha, coqueteando con el récord de la franquicia en porcentaje de triples antes de terminar con 18 de 39.

James, de 41 años, tuvo un par de volcadas que hicieron temblar el aro y que celebró con entusiasmo durante una victoria cómoda de los Lakers, que no volvieron a estar en desventaja después de que Sacramento anotó la canasta inicial del partido.

Nique Clifford anotó 26 tantos por los Kings en su cuarta derrota consecutiva en la arena del centro de la ciudad de los Lakers. Russell Westbrook sumó 14 puntos contra su exequipo en su ciudad natal.

Sacramento, el peor equipo de la NBA, ha perdido 18 de 20.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes