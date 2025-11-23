Porzingis anota 29 puntos en victoria de Hawks por 115-98 sobre Pelicans, que hilan 9na derrota

Kristaps Porzingis anotó 29 puntos y Vit Krejci añadió 21 desde el banquillo con siete triples para que los Hawks de Atlanta doblegaran el sábado 115-98 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Jalen Johnson contabilizó 18 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias por los Hawks, quienes detuvieron una racha de dos derrotas y ganaron por octava vez en 11 partidos como visitantes. Dyson Daniels, seleccionado en la primera ronda del draft de 2022 por los Pelicans, aportó 14 puntos y ocho rebotes.

En su quinto partido en siete noches, Nueva Orleans perdió su noveno duelo consecutivo en general y cayó a 2-15 esta temporada.

Porzingis atinó 11 de 17 disparos de campo y Krejci acertó siete de diez desde la línea de tres puntos.

Atlanta se sobrepuso a un comienzo lento, al superar a los Pelicans por 67-45 en el segundo y tercer cuarto para borrar un déficit inicial.

Johnson anotó nueve puntos consecutivos para generar una racha de 15-4 que puso a los Hawks arriba por 42-36 en el segundo cuarto.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes