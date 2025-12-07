Porter y Claxton conducen a Nets hacia victoria 119-101 sobre Pelicans

Michael Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 35 puntos, Nic Claxton logró su segundo triple-doble y los Nets de Brooklyn vencieron el sábado 119-101 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Porter igualó su mejor marca personal al alcanzar 30 puntos por tercer duelo consecutivo. Lo consiguió también del 3 al 6 de febrero, durante su última temporada con Denver.

Atinó cinco triples y consiguió nueve rebotes después de descansar el jueves para cuidar su espalda al jugar en noches consecutivas.

Claxton terminó con 14 puntos, 11 rebotes y diez asistencias. Es el primer jugador de Brooklyn con múltiples triples-dobles en una temporada desde James Harden (nueve) y Kevin Durant (cuatro) en 2021-22, y el segundo pívot de los Nets con múltiples triples-dobles en su carrera. Shawn Bradley logró cinco entre 1995 y 97.

Day'Ron Sharpe añadió 16 puntos al acertar siete de ocho tiros de campo. Brooklyn ganó por tercera vez en cuatro encuentros para mejorar a 6-17.

Trey Murphy III anotó 23 puntos por los Pelicans, quienes perdieron su sexto compromiso consecutivo y cayeron a 3-21. Saddiq Bey añadió 18 puntos y Bryce McGowens sumó 16.

