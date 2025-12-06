Stay up to date with notifications from The Independent

Novato Cedric Howard logra 23 puntos y 14 rebotes en victoria de Grizzlies 107-98 sobre Clippers

AP Noticias
Viernes, 05 de diciembre de 2025 23:12 EST
El novato Cedric Coward anotó 23 puntos y consiguió 14 rebotes, siendo parte de cinco jugadores de Memphis que alcanzaron cifras dobles, y los Grizzlies vencieron 107-98 a los Clippers de Los Ángeles el viernes por la noche.

Cam Spencer y Jaylen Wells anotaron 17 unidades cada uno y Jaren Jackson Jr. terminó con 13 tantos para que Memphis ganara por sexta vez en ocho juegos. Zach Edey aportó diez puntos y ocho rebotes.

Kawhi Leonard lideró a los Clippers con 24 puntos y ocho rebotes. James Harden tuvo 18 tantos y siete asistencias, y John Collins anotó 16. Los Ángeles perdió por novena vez en 11 juegos.

Los equipos intercambiaron liderazgos durante el cuarto período y estaban empatados a 98 con 3:40 restantes cuando Harden encestó un par de tiros libres, sus únicos puntos de la segunda mitad. En ese momento, se habían registrado diez cambios de liderazgo y nueve empates. Ningún equipo lideró por más de ocho.

Memphis cerró el juego con nueve puntos consecutivos.

Los Grizzlies derrotaron a los Clippers en Los Ángeles 112-107 hace una semana.

En sus próximos partidos, los Clippers visitarán Minnesota el sábado por la noche y los Grizzlies reciben a Portland el domingo por la noche.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

