Knicks tienen arranque fulminante de 23-0 y aplastan 146-112 al Jazz

Jalen Brunson anotó 33 puntos, incluído un triple que coronó una racha inicial de 23 puntos de los Knicks —la más grande en la NBA desde que se comenzó a registrar jugada por jugada en los cuatro períodos en 1997— y Nueva York venció 146-112 al Jazz de Utah la noche del viernes.

Deuce McBride acertó siete de diez desde la línea de tres puntos y sumó 22 unidades para los Knicks, quienes no permitieron un punto hasta que al primer cuarto le restaba poco más de la mitad. Karl-Anthony Towns registró 18 tantos y descolgó nueve rebotes en el juego de mayor puntuación de la temporada para los Knicks.

El equipo de Nuevs York recuperó al alero titular OG Anunoby tras una ausencia de nueve partidos debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda, y luego se aseguró de que él o cualquier otro titular pasarán más minutos de los necesarios en la duela.

Anunoby, quien utilizó una manga negra en su pierna izquierda, terminó con 11 puntos en 22 minutos. Jordan Clarkson, quien ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA mientras jugaba para Utah, anotó 16 puntos en un juego que los Knicks lideraron por hasta 41.

Lauri Markkanen y Keyonte George anotaron cada uno 18 unidades para el Jazz, que vencieron a los Nets 123-110 el jueves por la noche en Brooklyn y buscaban su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

