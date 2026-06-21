Por doquier en el Mundial hay botines rosas, el color que se vuelve estrella del fútbol

Gio Reyna logró un gol icónico en el primer duelo de Estados Unidos en este Mundial. Vinícius Junior marcó uno deslumbrante en el debut de Brasil.

Kylian Mbappé anotó dos veces para convertirse en el máximo goleador histórico de Francia. Harry Kane hizo dos propios para igualar la marca de Inglaterra, como parte de su esfuerzo por llevar a casa el esquivo trofeo.

¿Qué tienen todos en común? El rosa, por supuesto.

De todos los colores del arcoíris en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el rosa es la estrella en el mayor escenario del fútbol. Decenas de jugadores están usando botines rosas que resaltan sobre el césped verde del campo, después de que varias compañías de calzado los produjeron antes de este torneo con la mira puesta tanto en el rendimiento como en la visibilidad.

“Los deportistas asocian este color con la confianza y con destacar, y eso conecta”, afirmó Odinga Nimako, director global de calzado de Nike.

Nimako señaló que los botines plateados, amarillos y azules de Nike en la Copa del Mundo de 1998 cambiaron la manera en que la gente veía el calzado en este deporte. Antes de eso, el negro y el blanco eran el estándar.

Esta vez, Nike, Adidas, Puma, Skechers y New Balance lanzaron botines rosas.

Mbappé y Vinícius llevan el logotipo de Nike en los pies, al igual que el portugués Cristiano Ronaldo y el noruego Erling Haaland. Reyna, los ingleses Jude Bellingham y Declan Rice, el canadiense Jonathan David, el español Lamine Yamal y el francés Ousmane Dembélé usan Adidas.

Cada vez que Neymar Jr. juega con Brasil, se espera que lleve el rosa de Puma, al igual que el estadounidense Weston McKennie. Timothy Weah, compañero de selección de McKennie en Estados Unidos, está entre quienes usan New Balance. Kane y el sueco Anthony Elanga calzan Skechers en la Copa del Mundo.

Alex Bardini, director de rendimiento técnico de Skechers, comentó que la inspiración provino de la sede de la empresa en el sur de California.

“Las combinaciones de colores reflejan la impresionante paleta de un atardecer en Los Ángeles: tonos cálidos de rosa y púrpura que se funden en blanco, con sutiles matices de naranja”, indic(o Bardini.

Desde Los Ángeles y Vancouver hasta Guadalajara, Houston, Miami y Boston, mucho antes de que se decida la Copa del Mundo, el rosa se ha convertido en un claro ganador. Cuando Suecia le metió cinco dianas a Túnez en Monterrey, México, tres fueron obra de jugadores con botines rosas: dos de Yasin Ayari y otro de Mattias Svanberg a los 84 minutos.

El rosa en sí no hace que los jugadores rindan mejor, pero los ejecutivos de las compañías de calzado consideran que refleja una mentalidad. Bardini sostuvo que la comodidad y el rendimiento están en el centro de lo que hace Skechers, y Nimako indicó que Nike quiere que los jugadores se sientan más aerodinámicos.

“Esa sensación es integral. Sí, está la ingeniería, pero también cómo se integra todo el producto", dijo Nimako. "Cuando un atleta se pone unos Mercurial y se ven rápidos, se sienten bien ajustados y no pesan casi nada, esa percepción refuerza el rendimiento. Todo funciona en conjunto”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa