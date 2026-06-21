Orioles vencen 3-2 a Dodgers con 7 entradas en blanco de Trevor Rogers

Trevor Rogers permitió un hit a lo largo de siete entradas dominantes sin permitir carreras y los Orioles de Baltimore vencieron la noche del sábado 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Shohei Ohtani conectó un jonrón en la novena entrada por los Dodgers después de perderse el juego del viernes por el nacimiento de su segundo hijo.

El único hit que permitió Rogers fue un sencillo flojo al jardín central de Tommy Edman, de los Dodgers, en la quinta entrada. Rogers (4-7) ponchó a seis, otorgó dos bases por bolas y consiguió su segunda victoria en sus últimas 11 aperturas.

Blaze Alexander conectó un doble de dos carreras por los Orioles, mientras que los dominicanos Samuel Basallo y Leody Taveras aportaron dos hits cada uno. Baltimore mejoró a 2-3 en una gira de nueve juegos por la Costa Oeste.

Los Orioles descifraron al derecho de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto por segunda temporada consecutiva, después de que el año pasado en Baltimore le arruinaron su intento de juego sin hits con dos outs en la novena entrada de un partido de septiembre, antes de remontar para llevarse la victoria.

Yamamoto (7-5) permitió tres carreras en seis entradas y ponchó a seis. Edman conectó dos hits por Los Ángeles.

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