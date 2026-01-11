Sabalenka gana la final en Brisbane tras tenso cruce con Kostyuk

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó el domingo en sets corridos a Marta Kostyuk y conquistó su segundo título consecutivo en Brisbane, y el vigésimo segundo en total.

Fue el tercer año consecutivo que Sabalenka apareció en la final y la bielorrusa se mostró cómoda al cerrar una victoria de 6-4, 6-3 en solo una hora y 17 minutos en la Arena Pat Rafter.

El Brisbane International es un evento preparatorio para el Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero.

Final de alta intensidad

Kostyuk comenzó con fuerza atacando el segundo servicio de Sabalenka, recuperando un quiebre temprano con sublimes dejadas que brevemente desconcertaron a la jugadora mejor clasificada del mundo.

Sin embargo, la intensidad implacable y la inteligencia en el juego de la bielorrusa resultaron decisivas al explotar la opresiva humedad de Brisbane con intensos intercambios desde la línea de fondo para asegurar el primer set en 40 minutos.

Kostyuk comenzó a debilitarse bajo la presión física, Sabalenka aceleró en el segundo set.

Con una mezcla de golpes de fondo contundentes y dejadas engañosas, forzó un creciente número de errores de la ucraniana para cerrar el torneo sin perder un set en toda la semana.

Ambiente frío después del partido

Tras sellar la victoria, Sabalenka miró hacia la cancha a Kostyuk y besó ambos bíceps, probablemente en referencia a comentarios previos de la ucraniana sobre que poseía niveles de testosterona más altos que otras jugadoras.

Kostyuk ha dicho que los comentarios hechos en una entrevista el año pasado fueron sacados de contexto, pero aumentaron las tensiones entre ambas desde que la ucraniana se negó a estrechar la mano de Sabalenka después de un partido en el Abierto de Francia en 2023.

Esto llevó a un frío ambiente tras el partido. Durante la ceremonia de trofeos, Kostyuk habló apasionadamente sobre su tierra natal, pero notablemente evitó mencionar a Sabalenka por su nombre.

"Quiero decir unas palabras sobre Ucrania", dijo Kostyuk. “Juego todos los días con un dolor en mi corazón. Hay miles de personas que están sin luz y agua caliente en este momento, hace menos 20 grados afuera, así que es muy, muy doloroso vivir esta realidad cada día”.

"Me conmovió e hizo muy feliz ver a tantos fanáticos y banderas ucranianas aquí esta semana... Slava Ukraini."

Mientras tanto, Sabalenka felicitó a Kostyuk, afirmando que esperaba que se encontraran en otra final pronto.

Medvedev supera a Nakashima en el cuadro masculino

Más tarde, Daniil Medvedev ganó su vigésimo segundo título tras superar a Brandon Nakashima 6-2, 7-6 (1).

El ex número uno del mundo completó la victoria sobre su oponente estadounidense con un desempate dominante en el segundo set, reclamando los primeros cinco puntos para llevarse el partido en una hora y 34 minutos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes