Pitcher novato de Rangers se entera de que hizo el roster en visita del mánager al montículo

Carter Baumler pensó que lo estaban sacando del juego cuando vio al mánager Skip Schumaker salir del cueva y dirigirse hacia el montículo. En cambio, el lanzador de los Rangers de Texas recibió un recuerdo para toda la vida que pudo compartir con sus padres, aunque ellos lo veían por televisión.

Schumaker hizo la visita al montículo durante un juego de entrenamiento de primavera la noche del lunes solo para decirle al novato derecho de 24 años, que nunca ha lanzado por encima del nivel Doble A, que comenzará esta temporada en las Grandes Ligas.

“Estoy muy agradecido de que Skip lo hiciera de esa manera”, comentó Baumler el martes, antes de que los Rangers disputaran su último juego de entrenamiento de primavera previo al juego inaugural de la temporada el jueves en Filadelfia. “No podría haber soñado con otra forma, o una mejor, de que, ya sabes, pasara eso”.

Aunque el receptor Danny Jansen y los cuatro jugadores del cuadro interior tampoco estaban seguros de qué ocurría cuando Schumaker salió tras dos outs rápidos contra los Reales de Kansas City, pronto quedó claro por sus reacciones, ya reunidos en el montículo, qué le había dicho a Baumler el nuevo mánager de los Rangers. El lanzador también esbozó una gran sonrisa y luego se recompuso lo suficiente como para ponchar al siguiente bateador con una recta de 96,8 mph y cerrar la quinta entrada.

Sus padres estaban viendo la transmisión de Rangers Sports Network en su casa en Des Moines, Iowa, y se dieron cuenta bastante rápido de lo que estaba pasando. Poco después lo confirmaron cuando Baumler estaba haciendo una entrevista durante el juego desde el dugout.

“Se les humedecieron un poco los ojos”, contó Baumler. “Fue un momento genial para mí y para la familia y la familia extendida”.

Aunque Schumaker solo intentaba hacer el momento lo más memorable posible para Baumler, también creó uno que se volvió viral en redes sociales.

Al igual que Baumler, Schumaker recibió mensajes de familiares y amigos. Entre quienes se comunicaron con el mánager estuvo Denny Sheaffer, quien era el mánager de Triple A de Memphis cuando lo sacó de un juego a Schumaker en junio de 2005 para decirle al jardinero que los Cardenales de San Luis que lo estaban subiendo para su debut en las Grandes Ligas.

“Me mandó un mensaje de texto hablando de aquel primer ascenso”, relató Schumaker el martes. “Recuerdo todo sobre eso, así que uno intenta hacerlo lo más memorable posible. ... Estoy muy contento de que sus padres hayan podido verlo”.

El campocorto de los Rangers Corey Seager, dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, dijo que los umpires le estaban gritando a Schumaker al pensar que intentaba sacar al lanzador antes de enfrentar el mínimo obligatorio de tres bateadores.

“Eso sí que está genial. O sea, nunca había visto algo así”, dijo Seager sobre la forma en que Schumaker compartió la noticia. “Qué manera tan increíble. ... Un momentito así fue un gran momento para todo el equipo”.

Jansen le dio unas palmadas con el guante de receptor en el pecho a Baumler y los jugadores del cuadro interior le ofrecieron sus felicitaciones antes de que terminara la entrada. En sus ocho juegos de entrenamiento de primavera, Baumler permitió una carrera sucia y ponchó a 10 en nueve innings y un tercio.

Baumler abrazó a Schumaker cuando regresó a la cueva tras el tercer out, y luego fue recibido por efusivos choques de manos de sus compañeros.

Baumler fue seleccionado por Baltimore en la quinta ronda del draft amateur de 2020 al salir de la escuela secundaria en Iowa y se sometió a una cirugía Tommy John poco después. Lanzó en la organización de los Orioles de 2022 a 2025, pero el otoño pasado no fue incluido en su roster de 40 jugadores. Pittsburgh lo tomó en la primera ronda del draft de Regla 5 durante las reuniones invernales en diciembre y lo traspasó a Texas ese mismo día.

Ahora Baumler, cuyo hermano lanza en la cercana universidad TCU, está en las Grandes Ligas.

“Es en lo que he estado pensando toda la primavera. Integrar el equipo nunca ha sido lo único en mi mente”, manifestó Baumler. “Tengo otras metas y aspiraciones más allá de solo llegar a un equipo de Grandes Ligas. Así que sí, quiero poder ayudar al equipo”.

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