Pistons vencen 107-97 a los Cavs y lideran 2-0 la serie de segunda ronda

Cade Cunningham anotó 25 puntos y repartió 10 asistencias, Tobias Harris sumó 21 unidades y los Pistons de Detroit vencieron el jueves 107-97 a los Cavaliers de Cleveland para tomar ventaja de 2-0 en su serie de segunda ronda.

El Juego 3 se disputará el sábado en Cleveland, donde los Cavs tuvieron marca de 4-0 en la primera ronda contra Toronto.

Los Pistons, primeros preclasificados, han ganado cinco partidos consecutivos desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en la primera ronda.

Donovan Mitchell anotó 31 puntos y Jarrett Allen aportó 22 y siete rebotes, recuperándose de una mala actuación en el Juego 1 para los Cavs.

James Harden, sin embargo, falló 10 de 13 tiros y se quedó en 10 puntos. Harden cometió cuatro pérdidas de balón, incluida una con 33 segundos por jugar cuando los Cavs perdían por apenas seis.

Max Strus, de Cleveland, anotó apenas tres puntos después de haber conseguido 19 en el primer partido de la serie. Los Cavaliers se fueron de 0 de 11 en triples en el cuarto periodo, con Strus fallando cuatro de esos intentos.

Duncan Robinson, de Detroit, terminó con 17 tantos al encestar 5 de 9 triples, y Daniss Jenkins ingresó desde la banca para anotar 14 puntos, su tercer partido consecutivo con cifras de dos dígitos.

El escolta suplente de los Cavs, Sam Merrill, se perdió el Juego 2 por una lesión en el tendón de la corva después de lastimarse en el primer partido de la serie. Promedió 12,8 puntos durante la temporada regular y anotó en cifras de dos dígitos en dos ocasiones en la serie de siete duelos en la primera ronda contra los Raptors.

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