Los Knicks son favoritos del Este en las apuestas y también en la cancha

Los Knicks de Nueva York son ahora los favoritos para conquistar la Conferencia Este en las casas de apuestas. Y, en la cancha, ciertamente lo parecen.

El primer equipo en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos se parece cada vez más al que podría llevar a Nueva York a su primera aparición en las Finales de la NBA en este siglo.

Con márgenes de triunfo ridículamente amplios que no parecen propios de la NBA, los Knicks han pasado de ir abajo en la primera ronda a tomar rápidamente la delantera sobre los 76ers de Filadelfia en las semifinales del Este.

El segundo partido de esa serie se realizará en el Madison Square Garden el miércoles.

“Estamos jugando bien en el momento adecuado, pero creo que tenemos margen para crecer”, señaló el entrenador Mike Brown.

Cuesta imaginarlo, porque su equipo está a un nivel nunca antes visto en la postemporada.

A una victoria por 126-97 sobre Atlanta en el quinto duelo, cuando los Knicks llegaron a estar arriba por 32 unidades, le siguió una paliza de 140-89 en el partido decisivo, cuando Nueva York construyó una ventaja de 61 puntos. Al lanzarse sobre un equipo de Filadelfia que apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento después de necesitar siete compromisos en la primera ronda, los Knicks se pusieron arriba por 40 tantos el lunes en una victoria por 138-97.

Contando su triunfo en el cuarto encuentro contra los Hawks para empatar esa serie, los Knicks han ganado cuatro seguidos por un total de 135 puntos.

Jalen Brunson promedia 27,6 puntos, tercero entre todos los jugadores en la postemporada. El dominicano Karl-Anthony Towns está jugando quizás el mejor baloncesto de su carrera, con sus dos primeros triples-dobles de playoffs —los Knicks dependen de su pívot estelar para iniciar parte de su ofensiva con sus pases.

Aporta 6,0 asistencias por partido, además de sus 10,6 rebotes.

El alero OG Anunoby, siempre conocido primero como defensor, está lanzando desde afuera a un nivel que supera incluso el de Stephen Curry: encesta el 59% de sus triples y el 63,8% de sus tiros en general. La banca está jugando tan bien que Josh Hart —quien la temporada pasada fue segundo en la NBA en minutos por partido y siempre quiere estar en la cancha— señaló que ahora no tiene problema en levantar la mano para pedir un reposo si está cansado.

A la defensiva, su físico sacudió tanto a los 76ers que Brown dijo que, de las 16 pelotas divididas (50-50) durante el partido, los Knicks se quedaron con 14.

“Estábamos aquí sentados mirándolo y pensando: ‘¡Hombre, no podemos creer lo que estamos viendo en realidad"’”, señaló la exestrella de los Knicks Carmelo Anthony sobre la defensa durante la cobertura en estudio de NBC en el partido.

Los Pistons de Detroit tuvieron el mejor récord del Este en la temporada regular. Los Cavaliers de Cleveland se habían convertido en los favoritos en las apuestas tras adquirir a James Harden, y luego las probabilidades se inclinaron hacia los Celtics después de que el sólido regreso de Jayson Tatum los ayudó a conseguir el segundo puesto.

Pero los Celtics ya no están, y los Pistons y los Cavaliers tuvieron que abrirse paso con dificultades en series de siete partidos para llegar a su duelo de segunda ronda. Ahora son los Knicks los que figuran como claros favoritos para salir del Este.

Y, para ganar el título, solo están por detrás del campeón defensor Oklahoma City y de San Antonio.

Los Knicks no llegan a las Finales de la NBA desde 1999 y no ganan el campeonato desde 1973. No les importó lo que pensaran los de afuera sobre sus posibilidades antes de la temporada, y eso no ha cambiado ahora.

“Boston era el favorito en la serie pasada, y ellos remontaron 3-1. Así que ser el favorito literalmente no significa nada. En cada partido tienes que entrar con concentración y atención al detalle. Y si no haces eso, puedes perder contra cualquiera en esta liga. Si lo haces, ya sabes, sentimos que podemos ganarle a cualquiera”, dijo Hart en referencia a la remontada de los 76ers.

Los Knicks han estado construyendo con ese objetivo, al llegar a las semifinales del Este durante cuatro años consecutivos y avanzar a las finales de conferencia el año pasado por primera vez desde 2000. Sorprendentemente despidieron a Tom Thibodeau después de eso y contrataron a Brown, quien restó importancia a la idea de que debía llegar más lejos, pero sin duda es consciente de que ésa era la expectativa.

Nueva York terminó 53-29, pero tuvo patrones desconcertantes de juego deslucido, como una racha de 2-9 no mucho después de ganar la NBA Cup en diciembre, y las derrotas consecutivas ante los Hawks.

“Por eso juegas una temporada. Por eso atraviesas los altibajos de la temporada. Por eso pasas por la adversidad. Encuentras cosas que te convierten en el mejor equipo posible al final del año, y sigues trabajando. Y aun cuando estás en este punto, sigues encontrando maneras de ser mejor", manifestó Brunson.

Parece que en la última semana los Knicks han hecho eso.

"Esperas que en este momento seamos la mejor versión de nosotros mismos”, añadió Towns.

Quizá incluso el mejor del Este.

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