Cade Cunningham anota 23, Tobias Harris logra 20 y Pistons ganan 1er partido de serie ante Cavs

Cade Cunningham anotó 23 puntos, Tobias Harris sumó 20 y los Pistons de Detroit vencieron el martes 111-101 a los Cavaliers de Cleveland para dar inicio a su serie de segunda ronda de los playoffs.

Duncan Robinson añadió 19 puntos por los Pistons, primeros preclasificados, que pusieron fin a una racha de 12 derrotas consecutivas en postemporada contra un mismo rival, que igualaba un récord de la NBA. La sequía se remontaba a las finales de la Conferencia Este de 2007.

El segundo partido se disputará la noche del jueves en Detroit.

Donovan Mitchell, de Cleveland, anotó 23 puntos, con lo que terminó su racha récord de la NBA, de nueve aperturas de serie consecutivas con 30 tantos o más.

James Harden aportó 22 puntos y Max Stus anotó 19 por los Cavs, cuartos preclasificados, que empataron a mitad del último cuarto tras ir abajo durante la mayor parte de la noche hasta por 18 puntos.

El pívot de Cleveland Jarrett Allen se limitó a dos puntos y tres rebotes, después de una actuación de 22 unidades y 19 tableros en un partido de eliminación contra Toronto.

Dos días después de que ambos equipos ganaron un séptimo partido de serie, los Pistons arrancaron con fuerza y se fueron arriba 37-31 tras el primer cuarto. Detroit llegó al descanso con ventaja de 59-46.

Cleveland se acercó a tres puntos al final del tercer cuarto y Ron Holland encestó un triple sobre la bocina para cerrar el periodo y poner a los Pistons arriba 83-76.

Después de que los Cavs recortaran de nuevo la desventaja a tres al inicio del cuarto periodo, los Pistons respondieron con ocho puntos consecutivos para recuperar una ventaja de dos dígitos.

Cleveland, sin embargo, no se rendía.

Harden, que enfrentaba a los Pistons por primera vez desde que Cleveland lo adquirió, anotó siete puntos seguidos para empatar el marcador 93-93 con 5:28 minutos por jugar.

Jalen Duren bloqueó el siguiente tiro de Harden y volcó el balón en las siguientes tres posesiones de Detroit —cada una tras asistencias de Cunningham—.

Los Pistons ganaron la División Central este año con ocho juegos de ventaja sobre los Cavs, campeones defensores, y dividieron los cuatro enfrentamientos durante la temporada regular.

Detroit consiguió 60 victorias y el primer puesto del Este apenas dos años después de perder 68 partidos y establecer un récord de la NBA en una sola temporada con 28 derrotas consecutivas.

Los Pistons remontaron un 3-1 en contra en la primera ronda ante Orlando para avanzar en los playoffs por primera vez desde 2008.

Cleveland superó a Toronto en siete partidos para alcanzar la segunda ronda por tercer año consecutivo, una racha que comenzó con Bickerstaff, quien fue despedido por los Cavs y contratado un mes después por los Pistons.

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