Pirates adquieren al ex relevista All-Star Camilo Doval de los Yankees, dice fuente de AP

Los Piratas de Pittsburgh adquirieron al relevista derecho dominicano Camilo Doval de los Yankees de Nueva York con la esperanza de darle un impulso a su tambaleante bullpen.

Pittsburgh está enviando a los prospectos Omar Alfonso, un receptor, y al jardinero mexicano Luis Cruz a Nueva York a cambio de Doval, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el canje aún no era oficial.

Doval, de 29 años, quien fue All-Star en 2023 cuando se desempeñó como cerrador de los Gigantes de San Francisco, le aporta a Pittsburgh un brazo experimentado muy necesario mientras los Piratas intentan mantenerse en la pelea, muy concurrida, por un puesto de comodín de la Liga Nacional.

El bullpen de Pittsburgh ha sido un problema toda la temporada. El club ha desperdiciado 20 salvamentos este año, quizá la principal razón por la que los Piratas llegaron al sábado con marca de 55-56 pese a haber anotado la segunda mayor cantidad de carreras en las Grandes Ligas. El revés más reciente ocurrió la noche del viernes, cuando una ventaja de dos carreras en la octava entrada en Cincinnati se transformó en una derrota 8-7.

Doval tuvo marca de 3-1 con efectividad de 4,54 en 44 juegos esta temporada con los Yankees. Últimamente ha tenido problemas con las bases por bolas, al otorgar al menos un pasaporte en cuatro de sus últimas cinco apariciones con Nueva York, incluidas dos mientras cargaba con la derrota ante los Medias Blancas de Chicago el 29 de julio.

Pittsburgh espera que un nuevo entorno le brinde un nuevo comienzo. Los Piratas también podrían beneficiarse de la ayuda. El club designó para asignación al ex cerrador Dennis Santana el mes pasado y cuenta con pocas opciones viables de lanzadores derechos en la parte final del bullpen.

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