Gardner-Johnson se lesiona la pierna derecha en práctica de los Bills

El safety de los Bills de Buffalo, C.J. Gardner-Johnson, recibió ayuda para salir del campo y fue escoltado a la carpa médica después de lesionarse la pierna derecha el sábado.

Gardner-Johnson se incorporó al equipo en la agencia libre en la temporada baja y fue contratado para competir por un puesto como titular.

Gardner-Johnson se lesionó aproximadamente una hora después de iniciado el entrenamiento, mientras defendía una jugada de pase durante un ejercicio del equipo.

Pareció ser una lesión sin contacto, ya que cayó sobre ambas rodillas después de que la jugada terminó.

Permaneció tendido en el campo durante varios minutos y tuvo dificultades para apoyar peso en la pierna derecha. Luego, Gardner-Johnson rodeó con los brazos a dos miembros del personal de los Bills mientras salía cojeando del campo.

Los Bills no ofrecieron de inmediato una actualización sobre la lesión.

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