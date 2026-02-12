Piratas y el lanzador José Urquidy cierran contrato de 1 año por 1,5 millones de dólares

José Urquidy y los Piratas de Pittsburgh oficializaron su contrato de un año por 1,5 millones de dólares el miércoles.

Ambas partes acordaron los términos del convenio la semana pasada, sujeto a que el mexicano superara con éxito el examen físico.

Urquidy, lanzador derecho de 30 años, aporta variantes al cuerpo de pitcheo de los Piratas, encabezado por el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes, y le da flexibilidad al roster del equipo porque puede ser enviado a las ligas menores.

El pitcher se sometió a una cirugía Tommy John el 5 de junio de 2024, cuando estaba con Houston. Firmó un acuerdo de un año por 1 millón de dólares con Detroit el marzo y regresó a las Grandes Ligas el 14 de septiembre.

Hizo dos apariciones como relevista en las mayores y registró una efectividad de 7,71 en 2 innings y un tercio.

Veterano de seis años en las Grandes Ligas, Urquidy tiene marca de 27-16 con una efectividad de 4,00 en 70 aperturas y 11 apariciones como relevista con los Astros (2019-23) y los Tigers. Estuvo en la lista de lesionados por una distensión en el antebrazo en 2024 antes de someterse a la cirugía.

Urquidy tiene una efectividad de 4,08 en 15 apariciones de postemporada, incluidas ocho aperturas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes