Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Piratas respaldan a Bubba Chandler con 18 hits y doblegan 9-3 a Medias Blancas

PIRATAS-MEDIAS BLANCAS
PIRATAS-MEDIAS BLANCAS (AP)

Bubba Chandler lanzó seis sólidas entradas, Rafael Flores Jr. conectó tres imparables, incluido un jonrón, y los Piratas de Pittsburgh apalearon el martes 9-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Bryan Reynolds conectó dos de los cinco dobles de Pittsburgh ante el abridor Sean Burke. Reynolds impulsó dos carreras y anotó dos veces por los Piratas, quienes se despegaron con una ventaja de 7-0 después de dos entradas y se encaminaron a su séptima victoria en nueve juegos gracias a una explosión de 18 hits.

El dominicano Oneil Cruz sumó tres imparables y dos carreras impulsadas, en tanto que Spencer Horwitz remolcó tres carreras para ayudar a propinarles a los Medias Blancas su cuarta derrota en seis juegos, lo que recortó su ventaja en la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland a dos duelos.

Cada titular de Pittsburgh logró al menos un hit, y siete consiguieron dos o más.

Chandler (7-9) permitió dos carreras con cuatro hits, ponchó a ocho y no dio bases por bolas.

Relacionados

Burke (8-7) permitió siete carreras y ocho hits para igualar sus peores marcas de por vida, y lo hizo mientras conseguía apenas cuatro outs, su salida más corta en tres años en las Grandes Ligas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in