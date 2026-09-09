Jonrón de 3 carreras de Bazzana y 2 impulsadas de Rocchio dan triunfo a Guardianes, 9-5 ante Orioles

Travis Bazzana conectó un jonrón de tres carreras, el venezolano Brayan Rocchio impulsó dos carreras y los Guardianes de Cleveland resistieron para vencer el martes 9-5 a los Orioles de Baltimore.

Cleveland (74-72), que aseguró la serie de la temporada ante los Orioles, se mantiene con el último comodín de la Liga Americana.

Jo Adell y Patrick Bailey conectaron sencillos productores de carrera cada uno antes de que Bazzana ampliara la ventaja a 5-0 en la segunda entrada con su 11mo jonrón de la temporada, dándole a Cleveland una ventaja que nunca cedió.

Petey Halpin añadió un sencillo productor de una carrera en la tercera antes de que Baltimore se metiera de nuevo en el juego, al anotar cinco carreras en las siguientes dos entradas. El dominicano José Ramírez anotó mediante una jugada de selección en la séptima para que los Guardians sumaran una carrera, y Rocchio cerró la cuenta con un sencillo de dos carreras.

Tanner Bibee lanzó 4 1/3 entradas por Cleveland, permitiendo cinco carreras con seis hits. Retiró en orden a los primeros nueve bateadores de los Orioles. Tim Herrin (3-4) se acreditó la victoria con 1 1/3 entradas sin hits ni carreras — en un bullpen de los Guardians que se combinó para ponchar a siete.

El dominicano Leody Taveras consiguió su primer hit desde el 29 de agosto — un doble productor de carrera — y anotó gracias a un error defensivo del primera base de Cleveland, Nathaniel Lowe. Pete Alonso acercó a los Orioles a una carrera con un jonrón de dos carreras en la quinta, pero eso fue todo lo que Baltimore pudo producir.

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