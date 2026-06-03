Cruz y Lowe conectan jonrones de 3 carreras por los Piratas, que vencen 10-6 a los Astros

Oneil Cruz y Brandon Lowe conectaron sendos jonrones de tres carreras, en tanto que Endy Rodríguez añadió un cuadrangular de dos anotaciones para guiar el martes a los Piratas de Pittsburgh hacia una victoria de 10-6 sobre los Astros de Houston.

Jake Mangum igualó el máximo número de su carrera con cuatro hits para ayudar a que los Piratas lograran su cuarta victoria consecutiva.

El cubano Yordan Álvarez impulsó tres carreras y conectó su 21er jonrón, con lo que ocupa el segundo lugar en las Grandes Ligas detrás de los 22 de Kyle Schwarber. Pero su gran actuación no fue suficiente para evitar que los Astros sufrieran su tercera derrota en cuatro juegos.

Los Piratas perdían por 2, sin outs y con dos en base en la sexta entrada, antes de que el dominicano Cruz disparara su 14to jonrón de la temporada hacia el bullpen entre el jardín derecho y el central para darles una ventaja de 5-4.

El jonrón de Lowe, que rebotó en el poste de foul del jardín derecho, llegó en la octava para poner el encuentro 9-4.

El abridor de Pittsburgh, Bubba Chandler (2-6), permitió cinco hits y cuatro carreras —tres limpias— en cinco entradas.

Mike Burrows (3-7) permitió ocho hits y seis carreras —cinco limpias— en cinco entradas y un tercio, después de ser traspasado de Pittsburgh a Houston en diciembre.

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