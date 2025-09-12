Philipsen gana su tercera etapa en la Vuelta y Vingegaard lidera antes del día decisivo

Jasper Philipsen consiguió el viernes su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder general antes de la decisiva etapa de montaña de la carrera.

Philipsen superó al pelotón al final de la 19na etapa, una ruta de 161 kilómetros desde Rueda hasta Guijuelo a través de las llanuras del centro de España. Quedó por delante del danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team).

El belga del equipo Alpecin-Deceuninck ha ganado tres de los cuatro sprints masivos al final de las etapas planas en esta edición del Grand Tour español. Las otras victorias fueron en el arranque en Novara, Italia, y en Zaragoza,

“Estoy contento, pero tengo muchas ganas de acabar porque fueron semanas duras”, dijo Philipsen. ”En esta Vuelta sabíamos que no íbamos a tener tantas oportunidades y todo el esfuerzo del equipo merece la pena”.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) arañó cuatro segundos para incrementar a 44 segundos su ventaja sobre Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG) en la clasificación general antes de la etapa del sábado que termina en la cima de la Bola del Mundo, una cumbre de categoría especial.

“Estamos en una buena posición para mañana. Intentaremos ir a por ello”, dijo el danés Vingegaard. “El sprint estuvo improvisado, intentamos estar delante y pensamos en por qué no intentarlo. Es bueno tener cuatro segundos, aunque no es mucho. Me mantengo líder y estoy contento con ello”.

La costumbre de la carrera dicta que el ciclista que lidera la clasificación después de la penúltima etapa ganará la carrera. Se supone que sus rivales no lo desafiarán en la llegada mayormente ceremonial a Madrid en el último día.

El viernes, no hubo protestas pro-palestinas significativas como las que han interrumpido la carrera esta semana.

En la etapa del sábado, antes del duro final en la Bola del Mundo, los corredores deberán lidiar con cuatro puertos más: La Escondida y La Paradilla, de tercera categoría, el Alto del León, de segunda, y el Puerto de Navacerrada, de primera.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes