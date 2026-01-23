Stay up to date with notifications from The Independent

Peyton Watson impone récord personal con 35 puntos y Nuggets doblegan 107-97 a Wizards

NUGGETS-WIZARDS (AP)

Peyton Watson anotó un récord personal de 35 puntos para liderar a los Nuggets de Denver que, pese a acusar bajas, doblegaron el jueves 107-97 a los Wizards de Washington.

Jamal Murray añadió 24 puntos por los Nuggets, quienes evitaron su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada. Jonas Valanciunas sumó 16 unidades en su regreso tras perderse 11 partidos por una distensión de pantorrilla. Aaron Gordon también anotó 16 puntos.

Nikola Jokic se perdió su decimotercer partido consecutivo con Denver debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Kyshawn George anotó 20 puntos y capturó 12 rebotes por Washington, que perdió su octavo partido consecutivo. Tre Johnson añadió 19 tantos a la causa de los Wizards, quienes cayeron en 14 partidos consecutivos desde finales de octubre hasta principios de diciembre.

Washington tuvo su peor porcentaje de tiros atinados de la temporada con un 38,1% (32 de 84) y cayó a una foja de 10-33, un juego por delante del último lugar, Indiana, en la Conferencia Este. Los Wizards nunca tuvieron la delantera después del medio tiempo, pero lograron un empate a 83 después de un tiro libre de Alex Sarr al inicio del último cuarto.

Denver respondió con una racha de 9-0. Watson encestó un triple y otro tiro durante ese tramo.

Más tarde, superó su mejor marca de la temporada y de su carrera de 32 puntos con un tiro libre a falta de 1:50 minutos, después de recuperarse de una caída incómoda durante un intento de mate disputado.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

