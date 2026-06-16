Pete Crow-Armstrong de Cachorros es el 1ro en batear el ciclo esta temporada en Grandes Ligas

Pete Crow-Armstrong inscribió su nombre en el libro de récords de los Cachorros de Chicago junto al cañonero del Salón de la Fama Hack Wilson — y luego casi arruina la celebración en Wrigley Field.

La noche del lunes, Crow-Armstrong completó el primer ciclo de un jugador de Grandes Ligas esta temporada con un sencillo en la séptima entrada y, acto seguido, el relevista de los Rockies de Colorado, Brennan Bernardino, lo sorprendió fuera de la primera base en un juego decidido por una carrera.

“Mi emoción duró un poco”, bromeó el mánager de los Cachorros, Craig Counsell, después de que su equipo anotara dos carreras en la parte baja de la novena para imponerse 5-4.

Crow-Armstrong, a quien le faltó un sencillo para completar el ciclo el sábado en San Francisco, conectó un jonrón abriendo el juego en la primera entrada; pegó un triple contra la pared con casi la misma trayectoria en la tercera y bateó un doble por la línea del jardín derecho en la quinta.

“Antes, probablemente me ponía un poco nervioso. Sentía que ‘tenía que’ en lugar de ‘puedo’ batear en este momento tan genial con esta multitud de 40.000 apoyándome", explicó Crow-Armstrong.

"Creo que estoy aprendiendo a usar eso a mi favor, en vez de estar temblando cuando estoy ahí arriba y queriendo cumplir la tarea con tantas ganas. Además, es algo normal en Wrigley. Pasa mucho”.

Crow-Armstrong completó el décimo tercer ciclo en la historia de los Cachorros y apenas el segundo desde 1993.

“Sé que es una hazaña poco común”, reconoció Crow-Armstrong.

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