Nico Hoerner brilla y Cachorros arruinan debut de Tarik Skubal con Dodgers al vencerlos por 5-1

Los Cachorros de Chicago arruinaron el debut de Tarik Skubal con los decaídos Dodgers de Los Ángeles, al imponerse el martes por 5-1 gracias a sencillos productores clave de Nico Hoerner y Pete Crow-Armstrong.

Dansby Swanson conectó un jonrón solitario y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Skubal permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas en su primera apertura desde que fue adquirido en un canje con Detroit la noche del sábado. El astro, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana, realizó 85 lanzamientos, 51 en la zona de strike.

Kyle Tucker conectó un jonrón por Los Ángeles, que terminó con cuatro hits y sufrió su quinta derrota consecutiva. Es la peor racha de los Dodgers desde que perdieron también cinco seguidos a inicios de septiembre del año pasado.

Con dos outs y corredores en las esquinas en la sexta, Hoerner pegó un roletazo que rebotó alto y picó a la derecha del montículo. Alex Bregman se lanzó hacia home en el sencillo dentro del cuadro, y Chicago tomó ventaja de 2-1.

Los Cachorros sumaron dos más en la séptima con sencillos de Crow-Armstrong y Seiya Suzuki. Hoerner puso el 5-1 con un jonrón solitario ante el boricua Edwin Díaz en la octava.

Ryan Rolison (6-1) lanzó una entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

Los Ángeles se adelantó en la segunda. Instantes después de que Mookie Betts bateó para una doble matanza, Tucker conectó un sinker del mexicano Javier Assad con cuenta de 2-1 entre el jardín izquierdo y el central para su 10mo jonrón.

Tucker escuchó abucheos por segunda noche consecutiva en su regreso a Chicago tras jugar con los Cachorros la temporada pasada. El jardinero derecho, que firmó un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años con los Dodgers en la agencia libre, también realizó una atrapada con una zambullida ante un lineazo de Hoerner que caía hacia el jardín derecho en la parte baja de la segunda.

Skubal (7-6) retiró a sus primeros seis rivales antes de que Swanson enviara el primer lanzamiento de la tercera entrada entre el jardín izquierdo y el central para su 17mo jonrón, provocando una ovación entre los 40.584 aficionados en el Wrigley Field.

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