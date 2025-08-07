Perkins y Vaughn disparan jonrones; Cerveceros vencen 5-4 a Bravos e hilvanan 6ta victoria
Blake Perkins conectó un doble y un jonrón para remolcar dos carreras, Andrew Vaughn bateó también un cuadrangular y los Cerveceros de Milwaukee superaron el miércoles 5-4 a los Bravos de Atlanta, con lo que hilaron su sexta victoria.
Vaughn extendió su racha de hits a un récord personal de 12 juegos y está bateando para .435 con cinco jonrones y 16 carreras impulsadas en ese periodo.
El colombiano José Quintana (9-4) permitió tres carreras y siete hits con siete ponches en seis entradas. Jared Koenig y el dominicano Abner Uribe lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras.
Trevor Megill logró su 26º salvamento a pesar de ceder un jonrón solitario a Michael Harris II en el noveno inning.
Los Cerveceros (70-44) están 26 juegos por encima de .500 por primera vez desde que terminaron la temporada 2021 con 95-67. Establecieron un récord de franquicia con la menor cantidad de duelos jugados (114) para alcanzar 70 victorias.
La marca anterior era de 116, establecida en 2021.
Sean Murphy y Eli White impulsaron cada uno una carrera. Jurickson Profar conectó un jonrón solitario por Atlanta.
El abridor de los Bravos, Spencer Strider (5-9), cargó con la derrota después de permitir cinco carreras y 11 hits en cuatro episodios y dos tercios.
Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras 5-0.
Por los Bravos, el cominicano Marell Ozuna de 4-1.
