Perkins y Vaughn disparan jonrones; Cerveceros vencen 5-4 a Bravos e hilvanan 6ta victoria

AP Noticias
Miércoles, 06 de agosto de 2025 23:20 EDT
CERVECEROS-BRAVOS
CERVECEROS-BRAVOS (AP)

Blake Perkins conectó un doble y un jonrón para remolcar dos carreras, Andrew Vaughn bateó también un cuadrangular y los Cerveceros de Milwaukee superaron el miércoles 5-4 a los Bravos de Atlanta, con lo que hilaron su sexta victoria.

Vaughn extendió su racha de hits a un récord personal de 12 juegos y está bateando para .435 con cinco jonrones y 16 carreras impulsadas en ese periodo.

El colombiano José Quintana (9-4) permitió tres carreras y siete hits con siete ponches en seis entradas. Jared Koenig y el dominicano Abner Uribe lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras.

Trevor Megill logró su 26º salvamento a pesar de ceder un jonrón solitario a Michael Harris II en el noveno inning.

Los Cerveceros (70-44) están 26 juegos por encima de .500 por primera vez desde que terminaron la temporada 2021 con 95-67. Establecieron un récord de franquicia con la menor cantidad de duelos jugados (114) para alcanzar 70 victorias.

La marca anterior era de 116, establecida en 2021.

Sean Murphy y Eli White impulsaron cada uno una carrera. Jurickson Profar conectó un jonrón solitario por Atlanta.

El abridor de los Bravos, Spencer Strider (5-9), cargó con la derrota después de permitir cinco carreras y 11 hits en cuatro episodios y dos tercios.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras 5-0.

Por los Bravos, el cominicano Marell Ozuna de 4-1.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

