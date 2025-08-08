Quarterback Richardson sale de partido de Colts por lesión en meñique

El plan apuntaba a que el mariscal de campo de los Colts de Indianápolis, Anthony Richardson, jugara aproximadamente un cuarto y medio. Luego, Daniel Jones jugaría medio periodo.

Las cifras terminaron invertidas después de que Richardson fue capturado con rudeza por David Ojabo.

Richardson tuvo que abandonar el partido inaugural de pretemporada de Indianápolis el jueves por la noche con un meñique dislocado en su mano de lanzar, y Jones lo reemplazó antes de lo esperado en una derrota por 24-16 ante Baltimore.

Richardson confió después en que esto no sería una lesión grave, pero los Colts anunciaron otra que sí lo es. El esquinero novato Justin Walley no jugó el jueves debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior.

Richardson comenzó y llevó a los Colts a un gol de campo en su primera posesión ofensiva. En la siguiente, Ojabo tuvo un camino despejado hacia el quarterback.

Después de la captura, Richardson trotó hacia la línea lateral y fue reemplazado por Jones.

“Simplemente miré hacia abajo y vi mi dedo en una dirección diferente, y pensé: 'Tal vez estoy alucinando'", dijo Richardson. “Lo miré de nuevo, y definitivamente estaba así”.

Richardson intentó probar si podía lanzar después de la lesión.

“Lo intenté inmediatamente después, pero no pude sujetar bien el balón”, dijo Richardson. “Así que me lo vendaron”.

Eso ayudó un poco, pero Richardson fue descartado.

Se suponía que iba a comenzar el segundo partido de pretemporada, contra Green Bay el 16 de agosto, y a tener más tiempo de juego. Pero eso podría cambiar después de que jugó más de lo planeado contra los Ravens.

Los Colts seleccionaron a Walley en la tercera ronda, y parecía estar en camino de ser un contribuyente significativo antes de esta lesión.

“Un golpe enorme”, dijo el entrenador Shane Steichen. “Estaba haciendo muchas jugadas en la práctica también, antes de que sucediera. Simplemente una situación desafortunada para él, obviamente siendo un novato y pasando por eso”.

