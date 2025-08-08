Skenes poncha a 8 en 6 entradas en blanco; Piratas vencen 7-0 a Rojos

Paul Skenes ponchó a ocho en seis entradas sin permitir carreras, Bryan Reynolds y Henry Davis conectaron sendos vuelacercas y los Piratas de Pittsburgh blanquearon el jueves 7-0 a los Rojos de Cincinnati.

Skenes (7-8) permitió siete hits, la cifra más alta de su carrera, pero se mantuvo invicto contra Cincinnati en cuatro aperturas de por vida. Su racha récord de permitir seis hits o menos al comenzar una carrera en las mayores terminó en 46 juegos.

La racha más larga de este tipo para comenzar una carrera (excluyendo a los relevistas que cumplieron aperturas improvisadas) había pertenecido a Shohei Ohtani. El astro japonés sumó 31 aperturas con estas cifras desde 2018 hata 2021 por los Angelinos de Los Ángeles, según OptaStats.

Skenes extendió su racha sin permitir carreras a 27 innings y dos tercios. La última vez que permitió una anotación fue el 8 de junio contra Filadelfia. Mejoró su efectividad a 1.94, la mejor de las Grandes Ligas.

Reynolds abrió el marcador con un jonrón solitario cuando había dos outs en la parte baja de la primera entrada, y Jared Triolo impulsó dos carreras más. En sus últimos siete juegos, los Piratas han anotado 18 carreras en la primera entrada.

Spencer Horwitz amplió la ventaja de Pittsburgh con un sencillo impulsor en la cuarta entrada. Dos bateadores después, el sencillo con dos outs de Reynolds sacó del juego a Brady Singer de Cincinnati (9-9), quien permitió seis hits y cuatro carreras en tres capítulos y dos tercios.

El dominicano Oneil Cruz añadió un sencillo impulsor en la sexta entrada, y Davis conectó un jonrón de dos carreras en la séptima.

Ke'Bryan Hayes se fue de 3-1 en su regreso a Pittsburgh después de que un intercambio en la fecha límite lo envió a Cincinnati.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-1, Noelvi Marte de 4-0, Miguel Andújar de 1-0.

Por los Piratas, el dominicano Cruz de 4-1 con una anotada y una remolcada.