Pérez permite jonrón de Soto en el 1er inning y Marlins superan 2-1 a Mets

Eury Pérez permitió un jonrón solitario de su compatriota dominicano Juan Soto en la primera entrada pero luego se serenó para lanzar con solidez hasta la séptima, y los Marlins de Miami superaron el viernes 2-1 a los Mets de Nueva York.

Owen Caissie impulsó las dos carreras de Miami para respaldar la labor de Pérez (3-6), quien permitió dos hits —ambos de Soto— y ponchó a cinco en 6 1/3 entradas, con lo cual logró su primera victoria desde el 19 de abril.

El derecho tenía una efectividad de 10.00 en sus tres aperturas anteriores.

El jonrón de Soto, de 449 pies, depositó la pelota en las butacas del nivel superior entre el jardín derecho y el central para su décimo cuadrangular. Pero Pérez y tres relevistas mantuvieron a los Mets sin anotar después de eso.

Pete Fairbanks lanzó la novena entrada para su sexto salvamento. Ponchó a Nick Morabito y al emergente boricua MJ Meléndez antes de que Carson Benge recibiera una base por bolas con dos outs.

Mientras Soto estaba en el círculo de espera, Fairbanks retiró a Bo Bichette con un elevado al jardín central.

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