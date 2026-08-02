Perdomo y Carroll conectan jonrón en 7ma entrada de 7 carreras; Diamondbacks vencen a Guardianes

El dominicano Geraldo Perdomo y Corbin Carroll conectaron jonrones durante una séptima entrada de siete carreras, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado 12-8 a los Guardianes de Cleveland para su cuarta victoria consecutiva.

Perdomo también tuvo el cuarto juego de cuatro hits de su trayectoria de seis años e impulsó tres carreras para los Diamondbacks, que ocupan el segundo puesto de comodín en la Liga Nacional. El campocorto está de 10-6 con cuatro carreras impulsadas en los dos primeros juegos de la serie.

Brian McCann conectó tres hits, mientras que Nolan Arenado también se voló la barda con un jonrón solitario en la octava entrada.

Rhys Hoskins y Chase DeLauter conectaron vuelacercas por Cleveland, que tiene marca de 5-10 desde la pausa del Juego de Estrellas. Steven Kwan añadió tres hits por los Guardianes (56-56), quienes cayeron a .500 por primera vez desde el 10 de mayo.

El mexicano Gerardo Carrillo (2-0), segundo de seis lanzadores de Arizona, se llevó la victoria tras lanzar dos entradas sin permitir carreras.

Los Diamondbacks enviaron a 10 bateadores al plato en la séptima. Perdomo abrió la entrada y puso a los Diamondbacks arriba 3-2 con un batazo al primer lanzamiento por encima de la barda del jardín derecho ante Hunter Gaddis (1-3).

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