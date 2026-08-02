Sánchez poncha a 11 y, pese a boletos, Filis vencen 5-0 a Orioles para cortar mala racha

Cristopher Sánchez repartió 11 ponches en seis innings y ayudó a que los Filis de Filadelfia cortaran una racha de cuatro derrotas al blanquear el sábado 5-0 a los Orioles de Baltimore.

Sánchez mantuvo a los Orioles sin anotar pese a otorgar cinco bases por bolas.

En dos ocasiones, el dominicano retiró a su compatriota Leody Taveras de Baltimore con las bases llenas para cerrar una entrada.

Sánchez (14-4) permitió apenas dos hits después de haber concedido 35 en 21 1/3 entradas en julio.

Shane Baz (4-10) permitió una carrera y seis hits en 6 1/3 entradas. Fue retirado del juego tras un duelo de 15 lanzamientos con Bryson Stott que terminó en un sencillo dentro del cuadro.

Los Filis dejaron escapar una ventaja de dos carreras en la séptima entrada la noche del viernes y llegaron al juego intermedio de esta serie con apenas un juego de ventaja por el último comodín de la Liga Nacional. Esta vez el bullpen aguantó, y la ofensiva añadió cuatro carreras en la octava.

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