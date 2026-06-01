Pepi colgó al técnico de EEUU. Ahora vio las lágrimas de alegría de su padre al ir al Mundial

Ricardo Pepi recordó cuánto había cambiado en cuatro años.

Colgó el teléfono cuando Gregg Berhalter, el entonces seleccionado de Estados Unidos lo llamó en noviembre de 2022 con la decisión de dejar a Pepi fuera de la lista para el Mundial de Qatar.

Avancemos hasta este 22 de mayo. Pepi iba como pasajero en un auto que conducía su padre, Daniel, en Dallas cuando apareció el video de WhatsApp de Mauricio Pochettino, el actual entrenador, con el mensaje enviado a los 26 estadounidenses de este año.

“Se lo mostré y de inmediato empezó como a llorar un poquito”, comentó Pepi. “Que te dejen fuera obviamente no es agradable, pero siento que (he estado) usando eso de una buena manera para estar en este Mundial. Sentí que me ayudó a crecer. Me hizo madurar un poco”.

Conocido por sus compañeros como Rico, Pepi está entre los tres delanteros que compiten por minutos de juego junto con Folarin Balogun y Haji Wright, de cara al debut de los estadounidenses en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio. Llega con 13 goles en 36 apariciones internacionales antes del último fogueo del equipo, contra Alemania el sábado.

“Pepi es un depredador”, afirmó Pochettino la semana pasada.

Con apenas 23 años, Pepi ha tenido una carrera llena de experiencias. Cuando Berhalter lo descartó para 2022, Pepi anotó en su siguiente partido con el club neerlandés Groningen.

“Probablemente merecía estar en la última lista”, señaló la estrella estadounidense Christian Pulisic. “Ha seguido trabajando muy duro cuando está concentrado con el equipo. A nivel de club, sigue manteniendo un nivel alto, marca goles, hace todas las cosas bien, y por eso ahora es su momento y sin duda merece estar aquí”.

El defensor Antonee Robinson encabezó a sus compañeros al consolar a Pepi hace cuatro años.

“Simplemente me llamó para asegurarse de que yo estuviera bien”, contó Pepi.

Nacido en El Paso, Texas, de padres mexicanos, Pepi se unió a la academia del FC Dallas de la MLS en 2016 después de jugar para su filial juvenil en El Paso. Debutó en la MLS en 2019, el mismo año en que jugó con Estados Unidos el Mundial Sub17 junto con Gio Reyna y Joe Scally, futuros integrantes de la selección nacional.

Tras apenas dos años y medio con Dallas, etapa que incluyó la temporada 2020 recortada por el coronavirus, Pepi se mudó a Alemania a los 18 años en enero de 2022 con Augsburgo. No logró anotar en 16 partidos y fue cedido a préstamo al inicio de la temporada 2022-23 a Groningen. No pudo evitar el descenso y Pepi fue transferido a PSV Eindhoven para 2023-24.

Su temporada 2024-25 se vio interrumpida cuando se rompió el menisco de la rodilla derecha durante un partido de la Liga de Campeones contra Liverpool el 29 de enero. Se recuperó para marcar 19 goles en 34 partidos en todas las competiciones en su tercera temporada con PSV, incluidos tres en la Liga de Campeones, pese a una fractura en el brazo derecho que lo dejó fuera entre el 10 de enero y el 21 de febrero.

Un posible traspaso a la Liga Premier con Fulham no se concretó en la última ventana de transferencias de invierno.

“Con solo mirarme a mí mismo hace cuatro años, obviamente el jugador que soy ahora es muy diferente, simplemente mejor en esos espacios reducidos, he mejorado mi juego”, expresó. “Tener 18 años e ir a Europa obviamente es un cambio grande. Pero siento que ahora he podido adaptarme, he podido competir ahora con un equipo grande”.

Pepi se comprometió con la selección absoluta de Estados Unidos en lugar de México en agosto de 2021 tras conversaciones con su familia, y luego anotó el gol de la ventaja y sumó dos asistencias en su debut internacional para impulsar una remontada y una victoria 4-1 en Honduras en el primer partido de la eliminatoria rumbo al Mundial de 2022. Marcó ambos goles en el triunfo 2-0 como local sobre Jamaica al mes siguiente.

“Tiene ese instinto, y es muy difícil enseñar eso a los jugadores”, dijo Berhalter después de esos partidos hace cinco años. “Tiene instinto para marcar”.

Pepi aportó un pase medido a Pulisic para el segundo gol en la victoria 3-2 contra Senegal el domingo en un amistoso.

“Es un jugador que tiene la capacidad de leer dónde está el espacio para el balón, llegar al balón y tener la posibilidad de marcar y de crear ocasiones a veces de la nada”, manifestó Pochettino.

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